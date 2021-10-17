







Свадьба проходила два дня: в пятницу, 15 октября, состоялся религиозный ритуал по мусульманским обычаям в присутствии самых близких родственников, в субботу – светская церемония с приглашенными гостями на вилле семейства Гейтс в Нью-Йорке, пишет Haqqin.az. На светский вариант свадьбы были приглашены 300 человек. Над нарядом невесты работала лично Вера Вонг, знаменитый дизайнер.





Примерная стоимость свадебных мероприятий оценивается в 2 млн долларов. Перед началом свадьбы вокруг поместья Гейтсов были усилены меры безопасности.





Избранник невесты, 30-летний Найел, - египтянин, родившийся в Чикаго и выросший в Кувейте, где у его родителей была собственная архитектурная компания. Молодой человек имеет степень бакалавра экономического факультета Стэнфордского университета. Он профессиональный наездник. Участвовал в летних Олимпийских играх 2020 года, выступал за Египет и занял 24-е место. Верховой ездой жених занимается с 10 лет. Он разделяет эту страсть с Дженнифер Гейтс, с которой познакомился в 2017 году.