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Для абитуриентов Академии управления введут профессионально-психологическое собеседование

Студенты, подающие документы в Академию управления при Президенте Республики Беларусь, перед началом вступительной кампании должны будут пройти профессионально-психологическое собеседование.



Такой информацией поделился ректор учебного заведения Вячеслав Данилович в эфире YouTube-канала «Главный. Тур», пишет «Минск-Новости».

По словам руководителя, новые правила помогут обеспечить качественный отбор студентов для Академии, зачислить настоящих патриотов, которые необходимы в сфере управления.

— Мы планируем, что по новым правилам приема в Академию управления можно будет поступать, имея рекомендации с последнего места учебы, службы либо работы, а также от местных органов власти. Кроме того, вводится профессионально-психологическое собеседование. Перед началом вступительной кампании комиссия Академии управления сможет воочию увидеть абитуриента, который приходит, потестировать его определенным образом. А дальше вступают в силу уже результаты ЦТ, идет общий конкурс, — объяснил Вячеслав Данилович.
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