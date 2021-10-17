







Такой информацией поделился ректор учебного заведения Вячеслав Данилович в эфире YouTube-канала «Главный. Тур», пишет «Минск-Новости».





По словам руководителя, новые правила помогут обеспечить качественный отбор студентов для Академии, зачислить настоящих патриотов, которые необходимы в сфере управления.





— Мы планируем, что по новым правилам приема в Академию управления можно будет поступать, имея рекомендации с последнего места учебы, службы либо работы, а также от местных органов власти. Кроме того, вводится профессионально-психологическое собеседование. Перед началом вступительной кампании комиссия Академии управления сможет воочию увидеть абитуриента, который приходит, потестировать его определенным образом. А дальше вступают в силу уже результаты ЦТ, идет общий конкурс, — объяснил Вячеслав Данилович.