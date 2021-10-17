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Министр здравоохранения объяснил, в чем опасность досрочных школьных каникул

Глава министерства здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич пояснил, почему школьников не отправляют на досрочные каникулы.


Многие дети и подростки могут отправиться к бабушкам и дедушкам. Опасность заключается в том, что из-за распространения дельта-штамма вырастут риски заражения COVID-19, пишет «Минск-Новости»  со ссылкой на телеканал «Беларусь 1».

— Скоро будут каникулы. В чем есть риск? Мы обсуждали, безусловно. Если мы сейчас (школьников и студентов. — Прим.) отпускаем на каникулы, то где наши школьники будут? В торговых центрах — полбеды (сейчас уже там масочный режим). У бабушек и дедушек — вот в чем риск, — отметил Д. Пиневич.

Это касается не только каникул, но и дистанционного обучения.
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