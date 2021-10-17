



Многие дети и подростки могут отправиться к бабушкам и дедушкам. Опасность заключается в том, что из-за распространения дельта-штамма вырастут риски заражения COVID-19, пишет «Минск-Новости» со ссылкой на телеканал «Беларусь 1».





— Скоро будут каникулы. В чем есть риск? Мы обсуждали, безусловно. Если мы сейчас (школьников и студентов. — Прим.) отпускаем на каникулы, то где наши школьники будут? В торговых центрах — полбеды (сейчас уже там масочный режим). У бабушек и дедушек — вот в чем риск, — отметил Д. Пиневич.





Это касается не только каникул, но и дистанционного обучения.