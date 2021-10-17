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В Житковичах задерживали маму политзаключенного Ольгу Чижик

Вчера вечером к ней приехали сотрудники милиции и повезли на допрос. Освободили ее только сегодня утром. У женщины забрали телефон и футболку с надписью «Жыве Беларусь!».

Иллюстративное фото: ГУВД Мингорисполкома

Арсений Чижик, активист «Молодого фронта», был задержан 30 сентября по уголовному делу за комментарии после перестрелки в минской квартире, в которой погибли айтишник Андрей Зельцер и сотрудник КГБ Дмитрий Федосюк. Арсений заходится в гомельском СИЗО-3.
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