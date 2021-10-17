В Житковичах задерживали маму политзаключенного Ольгу Чижик

Вчера вечером к ней приехали сотрудники милиции и повезли на допрос. Освободили ее только сегодня утром. У женщины забрали телефон и футболку с надписью «Жыве Беларусь!».