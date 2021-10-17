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В российском цирке медведь напал на беременную дрессировщицу

Во время шоу в цирке в Орле (Россия) медведь внезапно накинулся на ассистентку дрессировщика и повалил ее на пол. Помощники смогли быстро оттащить хищника от женщины, которая к тому же была беременна. Пострадавшую госпитализировали.


Животное изначально не выглядело агрессивным и спокойно стояло во время подготовки номера. Но когда ассистентка дрессировщика подошла к медведю и протянула руки, он вцепился в нее и свалил на пол.

Местные СМИ обращают внимание на то, пишет ru.oxu.az, что никакой перегородки между ареной и залом не было, и если бы медведь решил броситься на зрителей, то ему ничего не помешало бы.
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