В российском цирке медведь напал на беременную дрессировщицу

Во время шоу в цирке в Орле (Россия) медведь внезапно накинулся на ассистентку дрессировщика и повалил ее на пол. Помощники смогли быстро оттащить хищника от женщины, которая к тому же была беременна. Пострадавшую госпитализировали.