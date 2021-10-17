



Шел третий десяток лет борьбы с коррупцией и взяточничеством в Беларуси. Верховный Суд Республики Беларусь в своем Постановлении No 6 от 30 сентября 2021 г. внес изменения в документ 2003 года, вернее полностью изложил его в новой редакции :





"...В связи с изменением законодательства о взяточничестве, а также возникающими в судебной практике вопросами Пленум Верховного Суда Республики Беларусь





ПОСТАНОВЛЯЕТ:





Внести в постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 26 июня 2003 г. No 6 «О судебной практике по делам о взяточничестве» изменения, изложив его в новой редакции..."





Так как взятки — это как правило всегда про деньги или про иные материальные блага то мы внимательно ознакомились с этим документом. Самое интересное конечно же расскажем нашим читателям.





Сначала идет описание того насколько взяточничество опасно: "...взяточничество является наиболее опасным проявлением коррупции, создающим угрозу правам и свободам граждан, государственным и общественным интересам. Взяточничество подрывает принципы государственного управления, равенства и социальной справедливости, сдерживает экономическое развитие, угрожает моральным устоям общества, оказывает негативное влияние на правосознание граждан..."





Далее четко определяется что взяточником может быть только должностное лицо: "...субъектом получения взятки может быть только должностное лицо, признанное таковым в соответствии с частью 4 статьи 4 Уголовного кодекса Республики Беларусь..."





Но далее идет интересное уточнение: "...Принятие должностным лицом материальных ценностей либо приобретение выгод имущественного характера за выполнение действий (бездействие), относящихся к выполнению профессиональных функций, но при этом не связанных с обязанностями должностного лица (например, за оказание медицинской помощи, осуществление педагогической деятельности), не образуют состава преступления, предусмотренного статьей 430 УК..."





Если мы правильно поняли, то если вы, например, учитель, то можете принимать деньги и ценности за обучение, а если вы зауч школы и можете повлиять на распределение премий или ставок, то тут уже получив деньги, вы становитесь взяточником и попадаете под статью 430 УК РБ





1. Принятие должностным лицом для себя или для близких материальных ценностей либо приобретение выгод имущественного характера, предоставляемых исключительно в связи с занимаемым им должностным положением, за покровительство или попустительство по службе, благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию, либо за выполнение или невыполнение в интересах дающего взятку или представляемых им лиц какого-либо действия, которое это лицо должно было или могло совершить с использованием своих служебных полномочий (получение взятки), – наказываются ограничением свободы на срок от трех до пяти лет со штрафом и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или лишением свободы на срок до семи лет со штрафом и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.





2. Получение взятки повторно, либо путем вымогательства, либо группой лиц по предварительному сговору, либо в крупном размере – наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет со штрафом и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.





3. Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные лицом, ранее судимым за преступления, предусмотренные статьями 430, 431 и 432 настоящего Кодекса, либо в особо крупном размере, либо организованной группой, либо лицом, занимающим ответственное положение, – наказываются лишением свободы на срок от пяти до пятнадцати лет со штрафом и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.





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Ответственность за взятку не зависит от того сделали вы уже что-то или еще нет: "... Ответственность за взяточничество наступает независимо от времени передачи взятки: до или после совершения действий (бездействия) в интересах взяткодателя или представляемых им лиц..."





Сейчас взятка трактуется не только как получение денег, варианты действий попадающих под взяточничество существенно расширились :





"... получение взятки должно квалифицироваться принятие должностным лицом материальных ценностей или приобретение выгод имущественного характера от подчиненных или подконтрольных ему лиц за покровительство или попустительство по службе, за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию, либо за выполнение или невыполнение в интересах дающего взятку или представляемых им лиц какого-либо действия, которое это лицо должно было или могло совершить с использованием своих служебных полномочий.





При этом следует учитывать, что проявление покровительства по службе может выражаться в действиях, связанных с незаслуженным поощрением, продвижением (повышением) по должности, установлением персональной надбавки к заработной плате, созданием льготного режима работы, и т.п.





К попустительству в интересах дающего взятку, в частности, относятся бездействие по фактам упущений по службе или неисполнения служебных полномочий, сокрытие фактов, свидетельствующих об отсутствии у работника должной квалификации, непринятие мер по аттестации.





Благоприятное решение вопросов в интересах взяткодателя предполагает совершение действий, направленных на удовлетворение просьбы в интересах взяткодателя или представляемых им лиц, в обеспечение которой получена взятка.





К выполнению или невыполнению за взятку какого-либо действия, которое должностное лицо должно было или могло совершить с использованием своих служебных полномочий, следует относить действия по реализации должностным лицом входящих в его компетенцию прав и осуществлению обязанностей по службе в интересах взяткодателя или представляемых им лиц..."





Вы видите насколько сейчас общие формулировки. Если раньше было все просто - дали денег чиновнику, он обеспечил что бы именно эта фирма выиграла тендер - все, чиновник взяточник.





Теперь же получается, что вот выписал премию сотруднику, а другой работник не получивший премию, обиделся и написал "куда надо" что мол так и так произвел "незаслуженное поощрение", проверьте-ка его.





То же самое и с "продвижением (повышением) по должности, установлением персональной надбавки к заработной плате, созданием льготного режима работы, и т.п." особенно настораживает это коротенькое "и т.п."





Ведь чем конкретнее прописано в законе, тем понятнее.





А когда есть это самое "и т.п." которое расшифровывается - и тому подобное, тут можно как угодно трактовать разные действия.





Вот, например, отпустил начальник человека с работы пораньше, а не будет ли это "созданием льготного режима работы»?





То есть в данную общую трактовку можно очень много рабочих ситуаций вместить и это настораживает, ведь значительно расширяется вероятность попадания под УК РБ.





Но Верховный Суд указал на один момент, когда не будет квалифицировано как взятка: "... Если должностное лицо, получив вознаграждение, просит других лиц, с которыми оно ни в каких служебных отношениях не состоит, оказать содействие в получении выгоды лицам, давшим вознаграждение, в его действиях состав преступления, предусмотренного статьей 430 УК, отсутствует, поскольку это лицо совершает указанные действия без использования своих служебных полномочий..."





Приводим пример: есть директор кирпичного завода и есть его друг - директор автопарка.





Директор кирпичного завода просит директора автопарка выписать его хорошим знакомым машину по самой льготной цене на неделю.





Директор кирпичного завода получил от своих знакомых подарок, в виде денег, за эту услугу.





Директор автопарка это делает, знакомые довольны. Директор кирпичного завода доволен и с деньгами, а директор автопарка знает, что точно так же сможет обратиться к своему другу и выписать своим знакомым кирпич по очень привлекательной цене.





И самое главное - директор кирпичного завода, получивший деньги - не взяточник так как "...в его действиях состав преступления, предусмотренного статьей 430 УК, отсутствует, поскольку это лицо совершает указанные действия без использования своих служебных полномочий..."





Теперь обратите внимание еще на один важный момент, взяткой будет считаться не только передача денег, материальных благ и т.д. конкретному человеку, это будет распространяться на его близких: "... Предметом взятки могут быть материальные ценности (деньги, ценные бумаги, вещи и т.п.) либо выгоды имущественного характера независимо от их стоимости, предоставляемые должностному лицу исключительно в связи с занимаемым должностным положением (различного вида услуги, оказываемые безвозмездно либо на льготных основаниях, но подлежащие оплате, производство строительных, ремонтных, иных работ и т.п.).





Содеянное следует квалифицировать как взяточничество и в случаях, когда предмет взятки с ведома или по указанию должностного лица передается его близким за использование таким должностным лицом своих полномочий в пользу взяткодателя..."





Опять нет конкретики кто такие " близкие", жена? брат? школьный друг? сосед?

Если взятка не состоялась, все равно будут судить, но уже по другим статьям: "... Если передача обусловленной взятки не состоялась по причинам, не зависящим от воли лиц, действия которых были непосредственно направлены на дачу или получение взятки, содеянное следует квалифицировать как покушение на дачу или получение взятки либо посредничество во взяточничестве. Действия организатора, подстрекателя или пособника в даче либо в получении взятки, неудавшиеся по независящим от них обстоятельствам, квалифицируются как приготовление к совершению соответствующих преступлений..."

Если пообещал "решить вопрос" но даже и не собирался это делать, но деньги взял то судить будут не за взяточничество, а за мошенничество: " Разъяснить судам, что получение должностным лицом материальных ценностей якобы за совершение соответствующих действий (бездействие) по службе, которые оно заведомо не может осуществить из-за отсутствия надлежащих полномочий, при наличии умысла на завладение указанными ценностями, следует квалифицировать как мошенничество. Так же квалифицируются действия лица, которое получает от взяткодателя деньги или иные ценности якобы для передачи должностному лицу в качестве взятки и, не намереваясь это сделать, присваивает их.





Если же в целях завладения имуществом взяткодатель склоняется данными лицами к даче взятки, то содеянное, помимо мошенничества, квалифицируется и как подстрекательство к даче взятки..."





Деньги, полученные как взятку, могут вернуть, но не всегда: "... Обратить внимание судов, что деньги и (или) другие ценности, переданные в качестве взятки лицами, которые до передачи взятки добровольно уведомили органы уголовного преследования о требовании взятки и способствовали изобличению взяткополучателя, подлежат возврату законному владельцу. Деньги и (или) другие ценности подлежат возврату также лицу, оказавшемуся в состоянии крайней необходимости, в случае, когда дача взятки была единственно возможным средством предотвращения вреда правоохраняемым интересам (часть 3 примечаний к главе 35 УК).





Во всех иных случаях изъятые деньги и (или) другие ценности, являющиеся предметом взятки, подлежат специальной конфискации на основании части 1 статьи 461 УК.





Если специальная конфискация предмета взятки невозможна в связи с его утратой, израсходованием, уничтожением, реализацией или по иным причинам, в доход государства взыскивается денежная сумма, соответствующая его стоимости на день вынесения приговора, постановления, определения (часть 2 статьи 461 УК) ..."





Ну и под конец Верховный Суд обращает внимание что бы не было неоправданно мягких приговоров, взяточников надо "жэстачайшэ" наказывать: "... При решении вопроса о назначении наказания лицам, виновным во взяточничестве, судам надлежит исходить из принципов уголовной ответственности (статья 3 УК) и не допускать необоснованного применения иных мер уголовной ответственности и назначения неоправданно мягких, несоразмерных содеянному наказаний.





Следует обеспечивать соблюдение требований закона о применении штрафа и лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в качестве дополнительного наказания.





При наличии условий, указанных в статье 60 УК, судам следует обсуждать вопрос о необходимости назначения виновному во взяточничестве (статья 430, части 2, 3 статьи 431, часть 3 статьи 432 УК) лицу дополнительного наказания в виде лишения воинского или специального звания..."