



Если у заразившегося коронавирусом держится высокая температура, сильно болят голова, живот или ноги, проявляются одышка и слабость, в таких случаях нужна срочная госпитализация, рассказал российский иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков, его цитирует агентство "Прайм".





По словам врача, пишет Sputnik, при перечисленном наборе симптомов госпитализация поможет избежать летального исхода.





"Высокая температура, которая не сбивается, синюшность, особенно носогубного треугольника, любое некомфортное дыхание, сильный кашель, одышка, очень сильная слабость, вялость, полусонность, невозможность сконцентрировать свое внимание. Я уже не говорю про сильные боли, особенно головные, в животе, в ногах, когда тромб идет, это все признаки того, что уже нужно вызывать скорую помощь", — рассказал Крючков.





Иммунолог посоветовал использовать пульсоксиметр, чтобы обнаружить опасную стадию развития заболевания, "показания ниже 93 являются направлением к госпитализации", отметил врач.





"Я не говорю, что заболевание при "дельта"-линии течет быстрее, но это не значит, что вы шесть дней будете спокойно ходить, а потом все перейдет в другую стадию. Сейчас это стерто и может развиться все гораздо быстрее", — пояснил специалист.





Ранее врачи в качестве главных симптомов для срочной госпитализации называли одышку и низкую сатурацию, то есть показатель насыщения крови кислородом. Если при высокой температуре сохраняется нормальная сатурация и нет признаков дыхательной недостаточности, то таких больных нет смысла госпитализировать, отмечали специалисты.