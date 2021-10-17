



По его словам, пишет Смартпресс, в республике до пандемии было два источника кислорода. Основной - "Крион", дополнительный - Мозырский нефтеперерабатывающий завод.





"На сегодняшний момент мощности идут по кислородной загрузке на 100%. На данный момент. Но это не говорит о том, что кислорода не хватит. Потому, что на сегодняшний день по всей республике происходит развертывание дополнительных мощностей. Это на "СветлогорскХимволокне", это "Гродно-азот", "Нафтан". То есть развертывание дополнительных мощностей позволяет высвобождать наши основные мощности", - сказал Миткалев.





"Поэтому с учетом прогнозируемой ситуации, которая есть на сегодняшний день и с учетом дополнительного развертывания всех этих мощностей, в принципе на данный момент таких вопросов не возникает. То есть, мы на сегодняшний день еще по кислороду, скажем так, должны начинать прирастать дополнительно", - добавил он.





"На сегодняшний день ежесуточно предприятие производит порядка 200 т медицинского кислорода. Ежесуточно 200 т медицинского кислорода отгружается учреждениям здравоохранения", - проинформировал Миткалев.





С кислородом для производств, а не больниц, помогает Министерство промышленности. Есть источник для этого у Белорусского металлургического завода.





Завотделением анестезиологии и реанимации 6-ой больницы Дмитрий Рыковский рассказал, что бывает перерасход кислорода: "Достаточно большое количество пациентов и все они кислородозависимы. Естественно кому-то будет достаточно плюс-минус 4 л, а кому-то 15 л - это постоянный поток. Естественно, что и люди уже научились самостоятельно регулировать этот поток. Сами крутят вентиль и добавляют себе, если нехватка воздуха увеличивается".





По словам министра здравоохранения Дмитрия Пиневича, первые волны коронавирусной пандемии "шли достаточно легко", а сейчас ухудшилась тяжесть состояния больных, а также снизился возраст тех, кто тяжело переносит Covid-19. Так, для Минска и Минской области характерен большой "удельный вес заболевшего населения среди молодых людей". Пиневич считает, что "для молодежи должен быть тренд вакцинироваться, как креатив". Потому что молодые люди могут болеть бессимптомно, но быть быть очень опасными разносчиками инфекции.





Рыковский заметил, что в его отделении из 46 занятых коек на 6 именно люди, которым около 30 лет. Он отметил, что в реанимации ни одного вакцинированного нет: "А второе - стали попадать люди без сопутствующих патологий. То есть абсолютно здоровые люди, ведущие правильный образ жизни, но не вакцинированные".