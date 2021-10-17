







"К этому историческому событию Python шел планомерно, обходя одного соперника за другим. Сложнее всего было обогнать двух основных конкурентов – в июле 2021г он вплотную подобрался к Java, остановившись на третьем месте, а к сентябрю 2021г Python сбросил Java на третью строчку, сообщает Interfax.by со ссылкой на CNews. Последним соперником на пути к вершине был язык С, и на тот момент отставание от него тоже было минимальным", - отмечает издание.





В сравнении с июлем 2021г рейтинг Python вырос с 10,95% до 11,27%. Что до С, то его популярность упала с 11,62% до 11,16%. Java по-прежнему удерживает третью строчку с результатом 10,46% против 11,17% в июле 2021г.





"Давняя гегемония Java и C закончилась. Python, который первоначально был всего лишь простым языком сценариев и рассматривался исключительно как альтернатива Perl, эволюционировал. Простота обучения, огромное количество библиотек и широкое использование во всех областях сделали его самым популярным языком программирования на сегодняшний день", – заявил генеральный директор Tiobe Пол Янсен.





Рейтинг Tiobe, согласно действующим правилам, обновляется ежемесячно. Определение популярности языков программирования осуществляется путем подсчета числа поисковых запросов, связанных с тем или иным языком.

Составители рейтинга учитывают различные слова в запросах пользователей, включая language (язык) и programming (программирование). Они берут у крупнейших поисковиков в мире – Google, Bing и др., а также на самых популярных сайтах на всей планете. Их они берут из рейтинга Alexa.

Python присутствует в рейтинге с момента выпуска его самой первой версии. За более чем 20 лет Python почти всегда был в топ-10, и лишь в феврале 2013г опустился на 13 строчку. Это наихудший его показатель за все прошедшие годы.





Python также не раз удостаивался звания "Язык года", присваиваемого языкам экспертами Tiobe. Эту награду он получал в 2007, 2010, 2018 и 2020 годах. Это чаще в сравнении с языком С (2008, 2017 и 2019) и Java (2005 и 2015). Более того, это чаще на фоне в принципе всех языков, участвующих в рейтинге Tiobe.







