



Школа №36 в Гродно. Фото: Ирина Новик





Сын Ивана (имя изменено по просьбе героя, так как после сбора подписей за польский класс его данные появились в каналах, близких к власти, и он опасается повторения ситуации, пишет Hrodna.life) — один из 17 детей, кто вынужден был пойти в белорусскоязычный первый класс. Дальше разговаривать с властями родители не планируют.





— Не вижу в этом смысла, так как предыдущее общение с отделом образования ни к чему не привело. Это решенный вопрос, — прокомментировал Иван Hrodna.life. Похожее мнение, насколько известно Ивану, и у других родителей.





По его словам, ничего плохого в обучении на белорусском языке в Беларуси он не видит. «Но есть вопросы к подходу, почему заранее не было информации про эти изменения», — задается он вопросом. По слухам, которые ходят среди родителей, польского языка может стать меньше и в других классах.





В чем проблема?

В новом учебном году в гродненской «польской школе» (СШ № 36) впервые открыли первый класс с белорусским языком обучения. Все предметы там должны преподаваться по-белорусски. Польский язык станет предметом с углубленным изучением.

Ранее все предметы во всех классах этой школы, по крайней мере формально, преподавались на польском. Родители первоклассников собирали подписи за еще один польскоязычный первый класс.

29 родителям отказали





Родители ежегодно стоят в очередях, чтобы подать документы именно в эту школу. В 2021 году документы в польские первые классы приняли от 60 родителей. Из них 29 родителям отказали и предложили либо поискать другие школы, либо записаться в белорусскоязычный класс, сообщал сайт znadniemna.pl. В итоге в белорусскоязычном первом классе учатся 17 детей.





— Записывались в польский класс, так как хотели, чтобы сын обучался на польском языке. В этом классе можно учить также белорусский и русский языки. Хорошее знание польского языка даёт дополнительные возможности, исходя из географического расположения нашего города. Причиной было и то, что старший ребенок учится в этой школе, — рассказал Иван Hrodna.life о выборе школы.





Удастся ли перевестись?

Родители, написавшие заявление в белорусский класс, рассчитывают, что после начала учебного года этот класс будет закрыт из-за небольшого интереса, а их дети будут учиться на польском, рассказывал летом znadniemna. pl один из собиравших подписи. То же им предложили в горисполкоме в ответе на сбор подписей. «Каждый школьный год, начиная со второго класса и в старших классах, время от времени появляются свободные места, так как их ученики переходят в другие школы», — процитировал ответ znadniemna.pl.





— Все классы укомплектованы, это [возможно], если только детей станет меньше в польских классах. Но не надо забывать о стрессе для детей, от смены учителя и одноклассников, — сомневается в этой идее Иван.





Родители ранее говорили, что отказ принять кого-то в первый класс с польским языком обучения перечеркивает все возможности для реализации ребенком своего конституционного права на обучение на родном языке. Городские власти же рассказывали о «нездоровом ажиотаже» вокруг ситуации и нежелании «за государственный счет готовить будущие кадры для другой страны».