



Патриарх Московский и всея Руси Кирилл не может приземлиться в Орле из-за плохих погодных условий. О проблемах с посадкой самолета в воскресенье, 17 октября, со ссылкой на заявление митрополита Орловского и Болховского Тихона пишет Лента.Ру со ссылкой на ТАСС.





Уточняется, что городе сейчас сильный туман. Митрополит Тихон также сообщил, что прихожане и духовенство будут молиться за здоровье патриарха и его успешное приземление.





Ранее стало известно, что патриарх Кирилл должен принять участие в освящении местного храма Казанской иконы Божией Матери.





14 октября патриарх Кирилл заявил, что войны XX века, а также другие испытания посланы России Богом в наказание. Он отметил, что «у нас есть грехи, за многие из которых мы пострадали, искупив их кровью».





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