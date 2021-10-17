+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Самолету патриарха Кирилла отказали в посадке в Орле из-за тумана

ТАСС: патриарх Кирилл не может приземлиться в Орле из-за тумана


Патриарх Московский и всея Руси Кирилл не может приземлиться в Орле из-за плохих погодных условий. О проблемах с посадкой самолета в воскресенье, 17 октября, со ссылкой на заявление митрополита Орловского и Болховского Тихона пишет Лента.Ру со ссылкой на ТАСС.

Уточняется, что городе сейчас сильный туман. Митрополит Тихон также сообщил, что прихожане и духовенство будут молиться за здоровье патриарха и его успешное приземление.

Ранее стало известно, что патриарх Кирилл должен принять участие в освящении местного храма Казанской иконы Божией Матери.

14 октября патриарх Кирилл заявил, что войны XX века, а также другие испытания посланы России Богом в наказание. Он отметил, что «у нас есть грехи, за многие из которых мы пострадали, искупив их кровью».

Заявления об убежище в Польше подали 1,4 тыс. белорусов подали заявления об убежище в Польше с начала года1,4 тыс. беларусов подали заявления об убежище в Польше с начала года жители беларуси с начала года
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ПЕСНЯ О ДРУГЕ.
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]