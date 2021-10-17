Самолету патриарха Кирилла отказали в посадке в Орле из-за тумана
ТАСС: патриарх Кирилл не может приземлиться в Орле из-за тумана
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл не может приземлиться в Орле из-за плохих погодных условий. О проблемах с посадкой самолета в воскресенье, 17 октября, со ссылкой на заявление митрополита Орловского и Болховского Тихона пишет Лента.Ру со ссылкой на ТАСС.
Уточняется, что городе сейчас сильный туман. Митрополит Тихон также сообщил, что прихожане и духовенство будут молиться за здоровье патриарха и его успешное приземление.
Ранее стало известно, что патриарх Кирилл должен принять участие в освящении местного храма Казанской иконы Божией Матери.
14 октября патриарх Кирилл заявил, что войны XX века, а также другие испытания посланы России Богом в наказание. Он отметил, что «у нас есть грехи, за многие из которых мы пострадали, искупив их кровью».
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12:30 17/10/2021
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