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Карпов заявил, что беременные начали тяжело болеть коронавирусом

Беременные женщины после появления дельта-версии коронавирусной инфекции стали тяжело переносить болезнь, рассказал в эфире телеканала "Беларусь 1" завкафедрой инфекционных болезней БГМУ Игорь Карпов.



"Существует такая ситуация - у нас появляются тяжелые беременные. Это особенность вируса "дельта", в самом начале этого не было", - отметил Карпов. 

"Ну вот представьте себе ситуацию, где есть семья, беременная женщина, кто-то чихает, кашляет, не думает об этом - ну и какой результат будет?", - добавил он.

По словам медика, пишет Смартпресс, такая ситуация очень тяжела для женщины, она чрезвычайно тяжела для близких, тяжела для медперсонала: "Вот отсюда исходит факт о том, что беременных необходимо вакцинировать". 

И количество тяжелых этих пациенток в европейских странах значимое.

Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич в свою очередь объяснил, почему в Беларуси не отправляют школьников на досрочные каникулы. По его мнению, большинство детей и подростков вместо занятий поедут к бабушкам и дедушкам, и в итоге будет только хуже.

Напомним, ранее сообщалось, что в Беларуси регистрируют случаи Covid-19 у новорожденных. 
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