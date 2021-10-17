







"Существует такая ситуация - у нас появляются тяжелые беременные. Это особенность вируса "дельта", в самом начале этого не было", - отметил Карпов.





"Ну вот представьте себе ситуацию, где есть семья, беременная женщина, кто-то чихает, кашляет, не думает об этом - ну и какой результат будет?", - добавил он.





По словам медика, пишет Смартпресс, такая ситуация очень тяжела для женщины, она чрезвычайно тяжела для близких, тяжела для медперсонала: "Вот отсюда исходит факт о том, что беременных необходимо вакцинировать".





И количество тяжелых этих пациенток в европейских странах значимое.





Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич в свою очередь объяснил, почему в Беларуси не отправляют школьников на досрочные каникулы. По его мнению, большинство детей и подростков вместо занятий поедут к бабушкам и дедушкам, и в итоге будет только хуже.





Напомним, ранее сообщалось, что в Беларуси регистрируют случаи Covid-19 у новорожденных.