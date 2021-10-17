







18 октября, В понедельник, пишет Минск-Новости, прогнозируется облачность с прояснениями. Дневная температура не превысит +7…+8 °C, ночью она опустится до 0…+2 °C. Возможен небольшой дождь. Ветер преимущественно северо-западный со скоростью до 3,4 м/с.





Во вторник, 19 октября, также будет облачно с прояснениями, но уже без осадков. Дневная температура воздуха составит +5…+6 °C, ночная — -1 °C, ветер северо-западный с максимальной скоростью 5,6 м/с.





Выпадение первого снега ожидается в среду утром, 20 октября, днем возможны небольшие дожди и облачность. В светлое время суток температура поднимется до +4…+7 °C, а вот к ночи может значительно потеплеть — до +10 °C. Ветер южный или юго-западный с максимальной скоростью 5,1 м/с.





Температурный максимум недели будет достигнут в четверг, 21 октября. Днем воздух может прогреться до +12 °C с незначительным похолоданием в ночное время — до +10 °C. Синоптики обещают небольшие дожди и облачность. Ветер юго-западный с максимальной скоростью 5,6 м/с.





В пятницу, 22 октября, ожидаются небольшие дожди и облачность. Днем температура воздуха составит +8 °C, ночью понизится до +4 °C. Ветер преимущественно юго-западный, с максимальной скоростью 5,2 м/с.





Осадки и облачность возможны также в субботу, 23 октября. Дневная температура достигнет +5…+7 °C, ночью похолодает до +2 °C. Ветер преимущественно западный с максимальной скоростью 4,8 м/с.





Небольшой снег прогнозируют в воскресенье, 24 октября — утром, вечером и ночью. Днем могут пройти дожди, погода на протяжении дня будет облачной. Температура воздуха в светлое время суток достигнет +5…+6 °C, ночью опустится до +1…+2 °C. Ветер преимущественно западный, с максимальной скоростью 3,7 м/с.