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Количество мусора от электроники достигло веса Великой Китайской стены

Эксперты подсчитали, что до конца года люди отправят на свалки 57,4 млн т электроники. Это количество гаджетов перевешивает самое тяжелое человеческое сооружение — Великую Китайскую стену.



Мировое количество электрохлама увеличивается на 3-4% или 2 млн т в год. Об этом сообщили эксперты ассоциации WEEE Forum, которые подготовили отчет к 14-му октября — Международному дню электронных отходов.

По их подсчетам, пишет greenbelarus.info, в 2021 году на свалки отправится 57,4 млн т гаджетов и их запчастей. По весу это количество может сравниться с самым тяжелым человеческим сооружением — Великой Китайской стеной. К 2030 году эксперты прогнозируют 74 млн т электрохлама.

По данным отчета, большая часть выброшенных девайсов не утилизируется, а оседает на свалках или сжигается. В то же время, 1 млн сотовых телефонов содержат 24 кг золота, 16 тыс. кг меди, 350 кг серебра и 14 кг палладия. Чтобы эти ресурсы не нанесли ущерб окружающей среде, их нужно извлечь и вернуть в производственный цикл. Заодно это сократит углеродный след, так как на 1 т электронных отходов приходится 2 т выбросов CO2.

Ранее в США создали робота, который в 10 раз эффективнее человека разбирает литий-ионные батареи. При этом он извлекает из них кобальт, литий и металлическую фольгу, которые будут использованы повторно.
Источник: Наталья Борисова
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