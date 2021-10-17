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Могилевские правозащитники сообщили о задержании журналиста Сергея Неровного

16 октября силовики арестовали и увезли в неизвестном направлении журналиста и правозащитника из Кричева Сергея Неровного.



Из квартиры изъяли технику. 

Силовики забирали Неровного прямо на глазах у шестнадцатилетней дочери - она в этот момент приехала домой из Могилева, где учится.

Позже Сергей Неровный обнаружился в Кричевском РОВД. Местные милиционеры сообщили, что он задержан за распространение экстремистских материалов (ст. 19.11 КоАп РБ).
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