Могилевские правозащитники сообщили о задержании журналиста Сергея Неровного
16 октября силовики арестовали и увезли в неизвестном направлении журналиста и правозащитника из Кричева Сергея Неровного.
Из квартиры изъяли технику.
Силовики забирали Неровного прямо на глазах у шестнадцатилетней дочери - она в этот момент приехала домой из Могилева, где учится.
Позже Сергей Неровный обнаружился в Кричевском РОВД. Местные милиционеры сообщили, что он задержан за распространение экстремистских материалов (ст. 19.11 КоАп РБ).
10:55 17/10/2021
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