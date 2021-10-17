







Из квартиры изъяли технику.





Силовики забирали Неровного прямо на глазах у шестнадцатилетней дочери - она в этот момент приехала домой из Могилева, где учится.





Позже Сергей Неровный обнаружился в Кричевском РОВД. Местные милиционеры сообщили, что он задержан за распространение экстремистских материалов (ст. 19.11 КоАп РБ).