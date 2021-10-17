Приметы дня: что строго запрещено, а что нужно сделать обязательно
17 октября 2021 года согласно церковному православному календарю чтят память священномученика Ерофея. В народе праздник принято называть Ерофеев день, Ерофей, Лешегон. Он имеет свои особенные традиции, запреты, обряды и приметы.
Важные традиции праздника
Ранее считалось, что с этого дня начинаются зимние холода. Говорили даже, что "С Ерофея и зима шубу надевает", "С Ерофея холода сильнее".
В Ерофеев день нужно перебрать, почистить и проветрить зимнюю одежду и обувь. Этому обычаю нужно следовать, чтобы зима не застала вас и ваших близких врасплох.
Что строго запрещено делать в этот день
Девушкам и женщинам - разговаривать с незнакомцами. Считается, что это могут быть злобные духи, которые приняли человеческий облик. Теперь они пытаются навести порчу или сглаз на тех, кого встретят на своем пути.
Ходить в лес - раньше в народе верили, что в этот день активизируется леший. Лесной дух наводить шум, ломает деревья, пугает - так он прощается перед тем, как уйти в спячку.
Играть свадьбу, венчаться. Если заключить в этот день брачный союз, в такой семье мира не будет - сплошные ссоры, скандалы и недопонимания.
Поддаваться на чужие уговоры - вы можете стать жертвой обмана.
Планировать много работы - сильно перегружать себя в праздник - плохая примета.
Разговаривать о болезнях, неудачах, потерях - иначе все это может удвоиться.
Употреблять алкогольные напитки - можно потерять разум.
Снимать нательный крест - этот день тяжелый, и нужно себя защищать.
Прим� �ы на 17 октября
Вечером небо стало красного цвета - жди ветреной погоды.
Если выпал первый снег, через 40 дней наступит настоящая зима.
Птицы нахохлились - будет ненастная погода.
10:42 17/10/2021
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