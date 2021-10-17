







Важные традиции праздника





Ранее считалось, что с этого дня начинаются зимние холода. Говорили даже, что "С Ерофея и зима шубу надевает", "С Ерофея холода сильнее".





В Ерофеев день нужно перебрать, почистить и проветрить зимнюю одежду и обувь. Этому обычаю нужно следовать, чтобы зима не застала вас и ваших близких врасплох.





Что строго запрещено делать в этот день





Девушкам и женщинам - разговаривать с незнакомцами. Считается, что это могут быть злобные духи, которые приняли человеческий облик. Теперь они пытаются навести порчу или сглаз на тех, кого встретят на своем пути.





Ходить в лес - раньше в народе верили, что в этот день активизируется леший. Лесной дух наводить шум, ломает деревья, пугает - так он прощается перед тем, как уйти в спячку.





Играть свадьбу, венчаться. Если заключить в этот день брачный союз, в такой семье мира не будет - сплошные ссоры, скандалы и недопонимания.





Поддаваться на чужие уговоры - вы можете стать жертвой обмана.





Планировать много работы - сильно перегружать себя в праздник - плохая примета.





Разговаривать о болезнях, неудачах, потерях - иначе все это может удвоиться.





Употреблять алкогольные напитки - можно потерять разум.





Снимать нательный крест - этот день тяжелый, и нужно себя защищать.





Прим� �ы на 17 октября





Вечером небо стало красного цвета - жди ветреной погоды.





Если выпал первый снег, через 40 дней наступит настоящая зима.





Птицы нахохлились - будет ненастная погода.