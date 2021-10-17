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Приметы дня: что строго запрещено, а что нужно сделать обязательно

17 октября 2021 года согласно церковному православному календарю чтят память священномученика Ерофея. В народе праздник принято называть Ерофеев день, Ерофей, Лешегон. Он имеет свои особенные традиции, запреты, обряды и приметы.



Важные традиции праздника


Ранее считалось, что с этого дня начинаются зимние холода. Говорили даже, что "С Ерофея и зима шубу надевает", "С Ерофея холода сильнее".

В Ерофеев день нужно перебрать, почистить и проветрить зимнюю одежду и обувь. Этому обычаю нужно следовать, чтобы зима не застала вас и ваших близких врасплох.

Что строго запрещено делать в этот день


Девушкам и женщинам - разговаривать с незнакомцами. Считается, что это могут быть злобные духи, которые приняли человеческий облик. Теперь они пытаются навести порчу или сглаз на тех, кого встретят на своем пути.

Ходить в лес - раньше в народе верили, что в этот день активизируется леший. Лесной дух наводить шум, ломает деревья, пугает - так он прощается перед тем, как уйти в спячку.

Играть свадьбу, венчаться. Если заключить в этот день брачный союз, в такой семье мира не будет - сплошные ссоры, скандалы и недопонимания.

Поддаваться на чужие уговоры - вы можете стать жертвой обмана.

Планировать много работы - сильно перегружать себя в праздник - плохая примета.

Разговаривать о болезнях, неудачах, потерях - иначе все это может удвоиться.

Употреблять алкогольные напитки - можно потерять разум.

Снимать нательный крест - этот день тяжелый, и нужно себя защищать.

Прим� �ы на 17 октября


Вечером небо стало красного цвета - жди ветреной погоды.

Если выпал первый снег, через 40 дней наступит настоящая зима.

Птицы нахохлились - будет ненастная погода.
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