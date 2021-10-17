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Фильм о протестах в Беларуси стал победителем Варшавского кинофестиваля

Документальный фильм о протестах в Беларуси стал победителем 37-го Варшавского кинофестиваля. "Если цветы не молчат" снял белорусский режиссер Андрей Кутило.

Андрей Кутило / belgazeta.by

Фильм рассказывает о драматических событиях 2020-го в Беларуси через истории переживших их семей. Для Андрея Кутило это и личная боль — в августе прошлого года на Окрестина попала его сестра, передает Еврорадио.

Андрею Кутило 38 лет. Режиссер-документалист снял такие фильмы как "Summa", "Царь горы", "Стриптиз и война". Работы Кутилы были удостоены наград на международных фестивалях и раньше.
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