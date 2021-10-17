Андрей Кутило / belgazeta.by





Фильм рассказывает о драматических событиях 2020-го в Беларуси через истории переживших их семей. Для Андрея Кутило это и личная боль — в августе прошлого года на Окрестина попала его сестра, передает Еврорадио.





Андрею Кутило 38 лет. Режиссер-документалист снял такие фильмы как "Summa", "Царь горы", "Стриптиз и война". Работы Кутилы были удостоены наград на международных фестивалях и раньше.



