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Белоруска завоевала Гран-при на международном фестивале SanRemo Junior

Белоруска Ксения Галецкая завоевала Гран-при на международном фестивале SanRemo Junior, говорится в телеграм-канале министерства культуры в воскресенье.


"Воспитанница продюсерского центра "СПАМАШ" Ксения Галецкая завоевала Гран-при на международном фестивале SanRemo Junior", - говорится в сообщении.

Галецкая исполнила один из мировых хитов в сопровождении симфонического оркестра.

SanRemo Junior - престижный вокальный конкурс для детей до 15 лет, который проходит под патронажем Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ) и администрации Сан-Ремо.
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