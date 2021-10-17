Белоруска завоевала Гран-при на международном фестивале SanRemo Junior
Белоруска Ксения Галецкая завоевала Гран-при на международном фестивале SanRemo Junior, говорится в телеграм-канале министерства культуры в воскресенье.
"Воспитанница продюсерского центра "СПАМАШ" Ксения Галецкая завоевала Гран-при на международном фестивале SanRemo Junior", - говорится в сообщении.
Галецкая исполнила один из мировых хитов в сопровождении симфонического оркестра.
SanRemo Junior - престижный вокальный конкурс для детей до 15 лет, который проходит под патронажем Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ) и администрации Сан-Ремо.
10:35 17/10/2021
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