



Верховный суд Норвегии постановил, что два ветряных парка, построенных в 2020 году на западе страны, наносят вред пастбищам оленеводов народа саамы.





Станции встали на пути нормального ведения хозяйства пастухов. По заявлению юристов саамов, на полуострове Фосен компания Fosen Vind незаконно установила около 150 турбин, которые вредят хозяйству оленеводов.





Представитель министерства нефти и энергетики Норвегии добавил, что «приговор Верховного суда создал необходимость прояснить ситуацию», так как лицензии, выданные министерством на строительство и эксплуатацию турбин ради спасения планеты от климатической катастрофы, признали недействительными.





Традиционное саамское оленеводство является формой охраняемой культурной практики. Всего в мире около 100 тысяч представителей саамского народа, которые проживают в Швеции, Финляндии, Норвегии и России. Большинство этих людей зарабатывают на жизнь выращиванием полуодомашненных оленей для получения мяса и шкур, пишет Правда Гомель.







