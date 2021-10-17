



Папа Римский Франциск выступит в новом документальном сериале стримингового сервиса Netflix, который скоро выйдет в эфир. Папа расскажет в нем об отношениях между поколениями. Главный редактор итальянского издания La Civiltà Cattolica и близкий папский сотрудник поделился информацией с итальянским каналом Sky/tg24. Впервые сериал покажут на Римском кинофестивале, который пройдет 14-24 октября 2021 г. К Рождеству Христову он появится на Netflix.





В четырех частях фильма Stories of a Generation con Papa Francesco мужчины и женщины, которым за 70, разговаривают с молодыми людьми в возрасте до 30 лет на общечеловеческие темы. Эпизоды называются: Любовь, Мечты, Борьба и Работа. Здесь выступят американский режиссер Мартин Скорсезе, британская антрополог Джейн Гудолл и аргентинская правозащитница Эстела Барнс де Карлотто.





Понтифик в беседе прокомментирует некоторые жизненные ситуация, о которых расскажут люди и пары из разных уголков мира. Кстати, ранее Франциск неоднократно подчеркивал важность диалога между поколениями.