+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Папа Римский снялся в сериале Netflix - о чем он?

Эпизоды называются: Любовь, Мечты, Борьба и Работа. Фильм построен на диалогах пожилых и молодых людей


Папа Римский Франциск выступит в новом документальном сериале стримингового сервиса Netflix, который скоро выйдет в эфир. Папа расскажет в нем об отношениях между поколениями. Главный редактор итальянского издания La Civiltà Cattolica и близкий папский сотрудник поделился информацией с итальянским каналом Sky/tg24. Впервые сериал покажут на Римском кинофестивале, который пройдет 14-24 октября 2021 г. К Рождеству Христову он появится на Netflix.

В четырех частях фильма Stories of a Generation con Papa Francesco мужчины и женщины, которым за 70, разговаривают с молодыми людьми в возрасте до 30 лет на общечеловеческие темы. Эпизоды называются: Любовь, Мечты, Борьба и Работа. Здесь выступят американский режиссер Мартин Скорсезе, британская антрополог Джейн Гудолл и аргентинская правозащитница Эстела Барнс де Карлотто.

Понтифик в беседе прокомментирует некоторые жизненные ситуация, о которых расскажут люди и пары из разных уголков мира. Кстати, ранее Франциск неоднократно подчеркивал важность диалога между поколениями.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ПЕСНЯ О ДРУГЕ.
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]