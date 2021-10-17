Во вторник после совещания у Лукашенко по вопросам образования министр образования страны Игорь Карпенко рассказал журналистам, пишет Progomel.by, какие важные решения, касающиеся будущего школьников и студентов, уже фактически приняты, а какие еще под вопросом.





С 2023 года ожидается введение единого экзамена, совмещенного с централизованным тестированием. В качестве варианта обсуждался вопрос введения его с 2022 года, однако, как признался глава Минобра, “пришли к выводу, что все-таки с 2023 года введем, чтобы дать год как адаптационный период для тех школьников, которые уже смогут по новой системе сдавать экзамены в школе и использовать их результаты для поступления в вузы”.





Обязательными экзаменами для выпускников 11 классов будет русский либо белорусский язык (по желанию) и математика.





В Минобре пока не определились окончательно по поводу устных экзаменов. Там не исключат введения устных экзаменов по истории Беларуси и иностранному языку, однако этот вопрос пока не решен и находится в стадии обсуждения – так же, как и сроки ее введения, если будет принято положительное решение.





В то же время, полностью от ЦТ в белорусском образовании пока не намерены отказываться, какие б другие экзамены не были введены дополнительно. Карпенко отметил позитивные стороны данного вида тестирования, а также тот факт, что введение ЦТ позволило решить вопросы с коррупцией в образовании.





Зачисление в средние специальные учебные заведения Беларуси предлагается проводить без централизованного тестирования, а просто на основании конкурса документа об образовании.





Станет больше “целевиков”. Отбор таких абитуриентов предполагается осуществлять на основе проведения внутреннего вступительного испытания по профильному учебному предмету, который будет проводиться до ЦТ.





Министр образования, как и ранее, выступил против введения дистанционной формы образования. Он не исключает некоторых ее элементов, однако не склонен считать, что “дистанционка” способна заменить очное образование. “Все профессиональное образование у нас практикоориентированное. А если мы говорим о высшем образовании, то с сочетанием еще и фундаментальной подготовки”, – заявил он.





В то же время, в ближайшее время в некоторых правилах приема в высшие и средние специальные учебные заведения может появиться такая строчка, что прием осуществляется на дистанционную форму обучения. Вероятнее всего, она будет касаться гуманитарных направлений и курсов переподготовки.





В новом Кодексе пропишут право родителей отдавать детей в школу раньше 6 лет при условии их готовности.





Окончательное принятие новой редакции Кодекса об образовании с некоторыми “техническими правками”, которые возникли после совещания, может быть принят депутатами уже в ближайшее время.