+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Букингемский дворец открыл вакансию уборщика. Ему обещают зарплату до $31 тыс. в год

Букингемский дворец в Великобритании объявил вакансию уборщика. В тексте вакансии на сайте дворца сказано, что его зарплата составит от £11,3 тыс. до £22,6 тыс. ($15,5 тыс. – $31 тыс.) в год в зависимости от загрузки.

Фото: ЕРА

Если человек будет работать с понедельника по воскресенье 40 часов, он получил $31 тыс. При неполном рабочем дне (20 часов в неделю) заплатят $15,5 тыс. В графике предусмотрены вечерние смены.

"Присоединяясь к нашей профессиональной команде в Лондоне, вы будете содержать, чистить и ухаживать за интерьером и предметами дворца. Вы приобретете необходимые профессиональные навыки по высочайшим стандартам", – говорится в тексте вакансии.

Опыт работы от кандидатов не требуют, пишет Гордон, но указывают, что нужно внимательно относиться к деталям. Уборщик должен быть активным и высокоэффективным, обладать хорошими навыками контроля времени и уметь расставлять приоритеты.

Вакансию собираются закрыть в среду, 20 октября.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ПЕСНЯ О ДРУГЕ.
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]