«Исламское государство» взяло на себя ответственность за теракт в мечети в Кандагаре
Экстремистская группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за теракт в шиитской мечети Биби-Фатима в Кандагаре. Жертвами взрыва стали десятки человек.
Афганское информагентство говорит о 62 погибших, другие источники приводят другие цифры. Сообщается, что на храм напали несколько террористов-смертников. Очевидцы говорят о двух или даже трёх взрывах во время пятничной молитвы, пишет centralasia.media
Правительство талибов обещает найти и наказать террористов. Афганские шииты просят защиты: неделю назад взрыв в другой шиитской мечети в Афганистане, в Кундузе. Его жертвами стали около 50 человек.
18:47 16/10/2021
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