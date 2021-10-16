+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

«Исламское государство» взяло на себя ответственность за теракт в мечети в Кандагаре

Экстремистская группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за теракт в шиитской мечети Биби-Фатима в Кандагаре. Жертвами взрыва стали десятки человек.

Афганское информагентство говорит о 62 погибших, другие источники приводят другие цифры. Сообщается, что на храм напали несколько террористов-смертников. Очевидцы говорят о двух или даже трёх взрывах во время пятничной молитвы, пишет centralasia.media

Правительство талибов обещает найти и наказать террористов. Афганские шииты просят защиты: неделю назад взрыв в другой шиитской мечети в Афганистане, в Кундузе. Его жертвами стали около 50 человек.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ПЕСНЯ О ДРУГЕ.
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]