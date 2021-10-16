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На Землю вернутся белорус Олег Новицкий и впервые побывавшая в космосе съемочная группа - режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд, снимавшие первый в истории художественный фильм на МКС, пишет sputnik.by





В "Роскосмосе" уточнили время посадки космического корабля "Союз МС-18 со съемочной группой на борту - посадка состоится на минуту раньше, чем планировалось ранее.





"По уточненным данным, расстыковка ожидается в 04.14 мск, включение двигательной установки корабля для выдачи тормозного импульса — в 06.41.46 мск и посадка спускаемого аппарата — в 07.35.42 мск в 148 км юго-восточнее от города Жезказган", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Роскосмоса".

Ранее посадка планировалась на 7.36.35 мск и на два километра ближе к Жезказгану.





На Землю вернутся белорус Олег Новицкий и впервые побывавшая в космосе съемочная группа - режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд, снимавшие первый в истории художественный фильм на орбите.

К месту посадки уже направлены поисково-эвакуационные машины-амфибии высокой проходимости "Синие птицы", они доставят к месту приземления экипажа бригаду военных медиков и оборудование для безопасной эвакуации космонавтов.



