Мобильный пункт в итоге закрыли. Нежелание вакцинироваться местная газета связала с религиозными убеждениями местных жителей, которые считают, что вакцина «от нечистого». А что говорит ольшанский пастор? Вот что он рассказал «Нашей Ниве».





Пастор Василий Симанович. Скриншот трансляции богослужения





«Неправда, что мы убеждаем людей не прививаться. У Церкви нет предвзятости. Мы не учим: мол, это грех, не идите, — ответил пастор Церкви христиан веры евангельской Василий Симанович. — У нас отношение такое: это право каждого человека. И если человек считает нужным привиться, никаких проблем с нашей стороны нет.





Ко мне обращались люди за советами. Говорили некоторые, что их заставляют прививаться на рабочих местах. Спрашивали: как вы считаете, не будет ли грехом прививаться? Я дал такой ответ: ни в коем случае, можете смело вакцинироваться.





А с другой стороны склонять людей мы ни имеем права — ни с одной, ни с другой стороны. Это не религиозный вопрос — вопрос исключительно здоровья людей. И каждый имеет право на свое мнение. Но запрета на религиозной почве нет».





По словам пастора, в Ольшанах все же есть несколько вакцинированных. Родственники его, например, делали прививку, но не в мобильном пункте. Сам пастор еще не вакцинировался.





На трансляциях с последних богослужений видно, что прихожане в церкви носят маски.



