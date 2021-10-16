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«Сколько граблей мы должны разбросать в светлой комнате, чтобы получать по лбу?» - Дмитрий Пиневич высказался о вакцинации от коронавируса

Об этом он сказал во время записи ток-шоу на телеканале «Беларусь-1», которое покажут в эфире сегодня в 18.30.

Министр здравоохранения Беларуси сравнил уровень нынешний уровень вакцинации с тем, что был в стране 10 лет назад, пишет blizko.by
 

— Эпидемии 2009-го года было достаточно (речь идет о пандемии «свиного  гриппа прим Blizko.by) чтобы мы в 2010-2011-м годах прививались в количестве 4-5 миллионов жителей ежегодно. Без всякого принуждения, без всяких призывов. Парадоксальная ситуация: сколько граблей мы должны разбросать в светлой комнате, чтобы наступать на эти грабли и получать себе по лбу, и призывать всех: проводить единственно верную тактику, чтобы сберечь себя и своих близких — вакцинироваться, — сказал министр.
 
 
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