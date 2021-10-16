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Минздрав: более 1,8 млн человек прошли полную вакцинацию в Беларуси против COVID-19. Каков прирост?

В Беларуси более 2 550 тыс. человек получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 1 865 тыс. прошли полный курс вакцинации.

"Прошли полный курс вакцинации: в Брестской области более 227,1 тыс. человек, в Витебской - более 194,7 тыс., в Гомельской - более 342,4 тыс., в Гродненской - более 218,2  тыс., в Минске - более 400,2 тыс., в Минской - более 214,6 тыс., в Могилёвской - более 216,1 тыс.", - говорится в сообщении в телеграм-канале "Официальный Минздрав".

 
"Более 51, 4 тыс. сотрудников различных организаций и ведомств завершили курс вакцинации", - добавили в ведомстве. Цитирует interfax.by
По данным на 16 октября, зарегистрированы 570 тыс. 006 человек с положительным тестом на COVID-19. Суточный прирост заболевших составил 2 тыс. 68 против 2 тыс. 73 человек за предыдущие сутки.
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