"Прошли полный курс вакцинации: в Брестской области более 227,1 тыс. человек, в Витебской - более 194,7 тыс., в Гомельской - более 342,4 тыс., в Гродненской - более 218,2 тыс., в Минске - более 400,2 тыс., в Минской - более 214,6 тыс., в Могилёвской - более 216,1 тыс.", - говорится в сообщении в телеграм-канале "Официальный Минздрав".



