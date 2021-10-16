В Вороново мужчину остановили за непропуск пешехода, а он избил инспектора ГАИ





Утром 14 октября в Вороново сотрудник ДПС остановил водителя на Toyota, который не пропустил пешехода на переходе.









— В ходе разбирательства молодой человек вел себя агрессивно, применив силу, забрал у милиционера переданные для проверки документы и попытался скрыться. Офицер с подоспевшими на помощь коллегами задержали правонарушителя, - рассказали в МВД.





В отношении 24-летнего водителя возбуждено уголовное дело за насилие в отношении сотрудника органов внутренних. Также на фигуранта составлен протокол за непредоставление лицом, управляющим транспортным средством, преимущества в движении пешеходу.



