22-летняя Божена Еремич сделала головокружительную карьеру от студентки Гродненского университета до члена Конституционной комиссии буквально за несколько лет. Рассказывает Reform.by.





Ее жизнь изменилась после того, как в октябре 2018 года Александр Лукашенко побывал в Гродно и встретился с местными студентами. Божена была одной из приглашенных. Через месяц ее вместе с группой студентов позвали посмотреть на Дворец Независимости, а через год она уже участвовала в «Венском балу» в Минске, где также был Лукашенко. В 2020 году ее видели рядом с Лукашенко на балу выпускников.









Модельная отрасль близка молодой юристке. Она поучаствовала в национальном конкурсе красоты «Мисс Беларусь 2020». К сожалению, проведение конкурса было приостановлено на неопределенный срок из-за пандемии, и в 2020 году самую красивую девушку так и не выбрали. Представляя себя во время отборочного тура она сказала, что в школе мечтала стать прокурором, а вдохновляет ее Мария Василевич, которая победила в конкурсе красоты и стала депутатом парламента.





Национальная школа красоты – старейшая модельная школа Беларуси с собственным модельным агентством. Она основана в 1996 году по указу президента.



