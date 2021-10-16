Городские власти передали информацию о таких плательщиках в Единый расчетно-справочный центр. Им придется платить по "экономически обоснованным тарифам" за отопление и горячую воду. Это примерно в пять раз больше, чем для всех остальных.





Кстати, в конце 2020 года в Минске насчитали 67 тысяч "тунеядцев". При этом повышенные коммунальные тарифы применяются только для тех, кто является владельцем жилья, пишет euroradio.fm



