В Южной Корее устроят реальную "Игру в кальмара"
Расположенный в южнокорейском городе Каннын отель St.John's объявил о проведении битвы на выживание из сериала "Игра в кальмара". Об этом сообщается на странице отеля в Instagram.
Принять участие в игре может любой желающий - не только постояльцы гостиницы. Более того, приглашаются люди всех возрастов. Победитель получит 5 млн вон.
Участникам выдадут визитную карточку с телефоном организатора игры - такие карточки получили герои сериала. Игрокам предстоит сразиться в четырех состязаниях.
Участники, которые нарушат правила или не появятся в день начала игры, будут исключены - не убиты, как это было в эпизодах.
Личность устроителя игры будет раскрыта в конце.
12:23 16/10/2021
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