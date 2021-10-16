







Принять участие в игре может любой желающий - не только постояльцы гостиницы. Более того, приглашаются люди всех возрастов. Победитель получит 5 млн вон.





Участникам выдадут визитную карточку с телефоном организатора игры - такие карточки получили герои сериала. Игрокам предстоит сразиться в четырех состязаниях.





Участники, которые нарушат правила или не появятся в день начала игры, будут исключены - не убиты, как это было в эпизодах.





Личность устроителя игры будет раскрыта в конце.