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В Южной Корее устроят реальную "Игру в кальмара"

Расположенный в южнокорейском городе Каннын отель St.John's объявил о проведении битвы на выживание из сериала "Игра в кальмара". Об этом сообщается на странице отеля в Instagram.



Принять участие в игре может любой желающий - не только постояльцы гостиницы. Более того, приглашаются люди всех возрастов. Победитель получит 5 млн вон.

Участникам выдадут визитную карточку с телефоном организатора игры - такие карточки получили герои сериала. Игрокам предстоит сразиться в четырех состязаниях.

Участники, которые нарушат правила или не появятся в день начала игры, будут исключены - не убиты, как это было в эпизодах.

Личность устроителя игры будет раскрыта в конце.
Gazeta.ru
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