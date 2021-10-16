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Помните скандал в российских тюрьмах? Белорус, сохранивший видеоархив пыток в российских тюрьмах, будет просить убежище во Франции

Об этом сообщил руководитель правозащитной организации Gulagu.net Владимир Осечкин.

Помните скандал в российских тюрьмах? Белорус, сохранивший видеоархив пыток в российских тюрьмах, будет просить убежище во Франции
 Именно этой организации белорусский айтишник Сергей передал гигабайты видео с пытками в российских тюрьмах. 

 «Сергей в аэропорту CDG-Paris. Молодой белорус, который прошел сам через пытки в ФСБ, пресс-дома и переполненные камеры СИЗО, проработавший без оплаты 5 лет в самой известной российской пыточной ОТБ-1 Саратова, который передал секретный видеоархив в правозащитный проект Gulagu.net, рискнувший жизнью, чтобы спасти других и остановить страшные пытки, сейчас в Европе, на земле, где уважают права человека и демократию», — пишет Владимир Осечкин на сайте организации. 

Также впервые было опубликовано фото белоруса. 

ИТ-инженер Сергей будет просить политического убежища именно во Франции, в аэропорту он обратился к полицейским, уже началась первичная процедура прошения.
Наша Нива
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