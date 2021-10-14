Согласно материалам дела, в ночь на 27 августа 2021 года мужчина в городе Коссово Ивацевичского района, будучи в состоянии алкогольного опьянения, сорвал государственный флаг Республики Беларусь, закрепленный на фасадах зданий магазина ООО «Евроторг», отделения почтовой связи, магазина «Продукты» и объекта общественного питания «Весна». При этом обвиняемый повредил древки флага и настенные кронштейны.





После этого того мужчина намотал полотнища флага на древки и бросил на землю. Один из них оказался у подножья обелиска в память демонстрации 1927 года в Коссово.





Как напомнили в службе информации прокуратуры Брестской области, демонстрация была организована Коссовский райком Коммунистической партии Западной Белоруссии 3 декабря 1927 года. По версии надзорного ведомства, тогда 1500 крестьян выступили против администрации польских властей с лозунгами «Да здравствует Советская Белоруссия».





«Специально присланный отряд полиции открыл огонь по демонстрантам, убив 6 человек и ранив 35. В 1966 году в память о демонстрации был установлен обелиск», – отметили в прокуратуре.





Там также заявили, что обвиняемый в надругательстве мужчина вину признал и раскаялся. Он пояснил, что совершил преступление под влиянием алкоголя и после сообщения о том, что его знакомые погибли в ДТП.