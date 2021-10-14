+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

В Коссово пьяный мужчина срывал флаги. Говорит, огорчился после смерти друзей в ДТП

Прокуратура Ивацевичского района направила в суд уголовное дело в отношении местного жителя, которому инкриминировано надругательство над государственной символикой.

Согласно материалам дела, в ночь на 27 августа 2021 года мужчина в городе Коссово Ивацевичского района, будучи в состоянии алкогольного опьянения, сорвал государственный флаг Республики Беларусь, закрепленный на фасадах зданий магазина ООО «Евроторг», отделения почтовой связи, магазина «Продукты» и объекта общественного питания «Весна». При этом обвиняемый повредил древки флага и настенные кронштейны.

После этого того мужчина намотал полотнища флага на древки и бросил на землю. Один из них оказался у подножья обелиска в память демонстрации 1927 года в Коссово.

Как напомнили в службе информации прокуратуры Брестской области, демонстрация была организована Коссовский райком Коммунистической партии Западной Белоруссии 3 декабря 1927 года. По версии надзорного ведомства, тогда 1500 крестьян выступили против администрации польских властей с лозунгами «Да здравствует Советская Белоруссия».

«Специально присланный отряд полиции открыл огонь по демонстрантам, убив 6 человек и ранив 35. В 1966 году в память о демонстрации был установлен обелиск», – отметили в прокуратуре.

Там также заявили, что обвиняемый в надругательстве мужчина вину признал и раскаялся. Он пояснил, что совершил преступление под влиянием алкоголя и после сообщения о том, что его знакомые погибли в ДТП.
1reg.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ПЕСНЯ О ДРУГЕ.
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]