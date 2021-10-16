Мануал

Сама процедура простая — ты идешь в отдел гражданства и миграции по месту своей регистрации, с собой надо взять паспорт или свидетельство о рождении для ребенка. В отделе под эти цели выделен отдельный кабинет. Желающих пока немного, что, кстати, тоже показательно. Подобные проекты крайне сложно осуществлять, когда в обществе низкое доверие к государственной системе, и неважно, дело касается пенсионной реформы или же цифровизации данных, пишет dev.by





В кабинете есть специальный аппарат: тебя на него фотографируют, затем ты сдаешь там же отпечатки пальцев, оставляешь подпись и потом прямо по ЕРИПу оплачиваешь два платежа — за ID-карту и за сам паспорт. Плюс, если хочешь, доплачиваешь еще что-то типа 1,5 рубля за оповещение по СМС и, если хочешь быстрее, то платишь одну базовую за ускорение.





Это заняло даже не день — я был с двумя детьми, и мы втроем всю процедуру совершили за 30 минут (у детей не берут отпечатки пальцев, их только фотографируют). И в течение недели документы уже были готовы.





Надо сказать, что если мы уберем вопросы недоверия общества к системе, то стоит признать, что сама процедура построена комфортно и удобно. Но не знаю, как она будет работать, если будет больший наплыв людей. Готовы ли они к тому, если хотя бы 15% белорусов захотят иметь такие документы? Не знаю. Но пока что это удобно, быстро и в принципе доступно.





Зачем

Почему я решил поменять документы? � меня позаканчивались все визы, и я просто считаю, что ближайшем будущем всем придется делать подобные паспорта. К этому, скажем так, просто приведут ситуацию. И я решил это сделать, пока там еще нет очередей и пока все это можно сделать быстро.





Ну и к тому же я, честно говоря, считаю, что это гораздо удобнее. Во-первых, когда у тебя есть просто паспорт для поездок, то, например, когда там закончатся страницы, его можно будет поменять, и при этом у тебя останется внутреннее нормальное удостоверение личности, с которым ты можешь находиться в стране. Причем его не надо менять каждый раз — серия не меняется. Я думаю, что любой человек, который сталкивался с оформлением документов, банками и так далее, понимает, как неудобно, когда серия паспорта меняется, и сколько раз ее в таком случае придется сменить в разных документах. Плюс дольше будет сохраняться и заграничный паспорт (теперь можно сказать, что это заграничный паспорт, потому что там есть места только для виз и больше ничего).





Да, может, для людей, которые не ездят за границу, это будет гораздо менее нужная история. Но вот тем, кто более-менее регулярно выезжает за рубеж, все-таки биометрический паспорт упрощает получение визы. Сама процедура становится проще, потому что, например, если вы оформляете визу через турагентство, то вам не придется ездить в посольство, вы сразу идете в агентство с биометрическим паспортом. Ну и с биометрическими документами вы как бы считаетесь более безопасным посетителем той страны, куда вы прилетаете. Это в любом случае повышение доверия к вам.





Во-вторых, я все-таки верю в то, что в Беларуси будет нормализация (сам на это и работаю в том числе). Сейчас я с затаенной завистью смотрю, например, на граждан Европейского союза, которые с этой пластиковой карточкой могут летать по всему Евросоюзу. Я уверен, что в Беларуси тоже не за горами то время, когда мы сможем безвизово ездить в Европу, но для такого безвиза биометрические паспорта являются просто обязательными, потому что тут больше вопросы глобальной безопасности.





Ну и не могу не сказать, что это просто любопытно.





Вопрос доверия

Государство уже собрало огромное количество моих личных данных за срок моей жизни здесь. В комментариях к моему посту писали, что «у вас соберут данные». Но любой мужчина, который служил в армии, уже давно сдал государству свои биометрические данные. А я в армии служил. Ну и кроме службы в армии я еще и задерживался, и сидел, поэтому они и так знают меня и в профиль, и анфас, и в отпечатки пальцев, так что я тоже хочу получать что-нибудь позитивное из этого, а не только то, что получали они.





Конечно, сдавать или нет отпечатки пальцев, каждый решает сам, но я напомню, что мужчинам надо меньше волноваться. Потому что, как вы помните, после теракта в Минске 2008 года почти у всего мужского населения откатали пальцы практически в принудительном порядке. И еще раз повторю — все, кто прошел армию, уже давно все сдали. Тут, возможно, именно женская часть существует в «теневом режиме. Но я как раз в этом случае меньше подвержен какой-то теории конспирологии. Мы видим сегодня, как работает белорусская система, и тут что с отпечатками пальцев, что без — правоприменительная практика такая гибкая, что это не играет большой роли.





Заготовка на будущее

Из приятных бонусов — вы получаете вдобавок к документам сразу и удостоверенную цифровую подпись. Я еще не заходил на портал Национального центра электронных услуг, то есть пока не понимаю, что мне будет доступно. Но если говорить про понятную мне идею, то в будущем, конечно, белорус должен иметь возможность открывать бизнес, совершать любые процедуры и получать любые справки просто из своего мобильного телефона — в том числе благодаря и этой цифровой подписи, которая появляется именно с выдачей ID-карты и биометрического паспорта.





Сегодня многие говорят про идею голосования в онлайне. Ко мне недавно приходили люди, у которых есть целая идея, как построить защищенную от постороннего вмешательства систему голосования онлайн. Но говорить про онлайн-голосование невозможно, пока не проработала история цифровой подписи. Без этого ты просто не сможешь голосовать.





Откроется большое количество возможностей, если большая часть общества получит цифровую подпись и будет уметь ею пользоваться. Повторюсь — это облегчение и очень большого количества бюрократических процедур, и голосований, и так далее. В целом, я за «умное государство», и сама идея мне нравится.





Биометрическая эпопея

Про новые биометрические документы для белорусов говорят уже несколько лет. Так, осенью 2017 года на канале РТР-Беларусь в программе «Картина мира» показали предварительный внешний вид ID-карты и биометрического паспорта. Тогда обещалось, что идентификационная карта появится у беларусов в 2019 году.





Однако весной 2019 года глава департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун назвал СТВ новые сроки По его словам, «широкомасштабная выдача» биометрических документов должна была начаться с 1 января 2020 года. Но и эту дату позже перенесли уже на 1 января 2021 года. В качестве причины указывалось, что «…в силу определенных причин сами информационные ресурсы государства не были готовы к считыванию ID-карты».





В тестовом режиме около сотни биометрических паспортов выдали жителям двух районов Минска еще в октябре 2020 года — но дальше дело по непонятной причине застопорилось. В январе 2021-го заместитель начальника департамента по гражданству и миграции МВД Павел Хрищенович пояснил в эфире СТВ, что «как только будет принят необходимый для хождения биометрических паспортов закон, про это с помощью СМИ сразу же будет объявлено», и заверил, что это должно случиться в первом полугодии текущего года.





В том же месяце Александр Лукашенко назвал еще одну причину, почему введение биометрических паспортов постоянно откладывается: «Не создадим ли мы препятствий для реализации гражданами своих прав, обеспечим ли защиту их персональных данных? Это меня больше всего настораживает. <…> Не получится ли, что мы нахомутаем ещё одну проблему, по-народному говоря? Нужно ли вводить биометрические документы мгновенно, как предлагается, с 30 апреля или требуется еще время для подготовки? Все вопросы следует тщательно отработать до начала выдачи новых документов».





Однако в марте 2021-го на Национальном правовом портале все же опубликовали указ «О биометрических документах», где говорилось, что с 1 сентября в Беларуси появятся восемь новых видов документов, содержащих биометрические данные, в том числе ID-карта и биометрический паспорт, которые будут содержать фото владельца, его отпечатки пальцев и иные персональные данные. И на этот раз государство сдержало свое обещание — в первый день осени документы действительно стали выдавать всем желающим. Но пока обязательной замены не планируется — все должно проходить планомерно, по мере окончания действующего документа либо по желанию самого человека.





Сейчас выдача ID-карты стоит 1,5 базовой величины или же 43,5 рубля, биометрического паспорта — 2 базовые величины или 58 рублей. Для пенсионеров и инвалидов I и II групп цена составляет 1 и 1,5 базовой величины соответственно. Детям до 14 лет ID-карту дают бесплатно, а вот за биометрический паспорт родителям придется заплатить 1,5 базовой. И только для детей-сирот все документы будут бесплатны. За ускорение выдачи ID-карты или паспорта к начальной цене нужно будет добавить одну базовую (29 рублей), за выдачу в срочном порядке — две (58 рублей).



