+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

В Гродно появится улица имени митрополита Филарета

Максиму Горькому придется "потесниться".


Гродненская городская топонимическая комиссия приняла решение переименовать часть улицы Горького.

Отрезок улицы получит название Митрополита Филарета. В общественном голосовании по переименованию приняли участие 1968 респондентов из Гродно и других городов страны. Поддержали проект 90% участников голосования. На заседании в Гродненском горисполкоме экспертная комиссия в ходе итогового голосования также поддержала эту инициативу, сообщают местные СМИ.

Митрополит Филарет с 1978 по 2013 год являлся предстоятелем Белорусской православной церкви. Умер в январе 2021 года после продолжительной болезни.
"Белорусский партизан"
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ПЕСНЯ О ДРУГЕ.
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]