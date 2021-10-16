В Гродно появится улица имени митрополита Филарета
Максиму Горькому придется "потесниться".
Гродненская городская топонимическая комиссия приняла решение переименовать часть улицы Горького.
Отрезок улицы получит название Митрополита Филарета. В общественном голосовании по переименованию приняли участие 1968 респондентов из Гродно и других городов страны. Поддержали проект 90% участников голосования. На заседании в Гродненском горисполкоме экспертная комиссия в ходе итогового голосования также поддержала эту инициативу, сообщают местные СМИ.
Митрополит Филарет с 1978 по 2013 год являлся предстоятелем Белорусской православной церкви. Умер в январе 2021 года после продолжительной болезни.
"Белорусский партизан"
10:51 16/10/2021
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