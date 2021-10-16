



Гродненская городская топонимическая комиссия приняла решение переименовать часть улицы Горького.





Отрезок улицы получит название Митрополита Филарета. В общественном голосовании по переименованию приняли участие 1968 респондентов из Гродно и других городов страны. Поддержали проект 90% участников голосования. На заседании в Гродненском горисполкоме экспертная комиссия в ходе итогового голосования также поддержала эту инициативу, сообщают местные СМИ.





Митрополит Филарет с 1978 по 2013 год являлся предстоятелем Белорусской православной церкви. Умер в январе 2021 года после продолжительной болезни.