Количество осужденных по политическим делам росло в течение полугода, пишет 6tv.by





Как рассказал “Магілёўскаму рэгіёну” экс-политзаключенный, среди всего контингента его “химии” около 70% составляют осужденные за злостное уклонение от уплаты алиментов. Порядка 20% – осужденные за незаконный оборот наркотиков. “А остальные статьи – взяточники, политика, мошенничество, воровство. На них 10% размазывается. Правда, к моему выходу тех, кто по политике в процентном соотношении стало больше, потому что когда я уходил было 17 человек, а стало 16, а общее количество было под 110 человек”, – сообщил Сергей Базук, отметив, что в феврале 2021 года, когда он прибыл в исправительное учреждение, по политическому делу он был один. “Потом уже потихоньку стали подъезжать. Т.е. я один это меньше 1% в начале. А концу процентов 10 получается наших было”, – вспоминает могилевчанин, который освободился 2 октября 2021 года.





По его словам, перед его выходом отбывать наказание на “химию” прибыло очень много людей. “Так в неделю заезжал один-два человека, потому что такое же количество и освобождалось. А тут две недели мне оставалось, и за неделю человек восемь приехали. Чуть ли не месячный заезд. Из последних я даже не знаю, кто там политический, а кто не политический”, – рассказал Базук, отметив, что не заметил различия в отношении администрации к тем, кто осужден по политическим делам, и к тем, кто по обычному криминалу.





Он сообщил, что старался не обсуждать политическую ситуацию с другими осужденными, поддерживая приятельские отношения лишь с другим политзаключенным – Сергеем Мироевским из Светлогорска. Этот молодой человек приговорен к двум с половиной годам ограничения свободы по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса за якобы организацию групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок.





“С ним посидим, пообсуждаем, потому что не хотелось, чтобы кто-то что-то знал, слышал, так как что-то переврут и будешь иметь неприятности, а не спокойно находиться”, – говорит Сергей Базук.





До приговора суда могилевчанин находился под стражей. Сначала три дня в могилевском СИЗО, а затем в тюрьме №4. По его словам, в тюрьме у сокамерников вызывал смех его случай – привлечение к уголовной ответственности за разбросанные саморезы перед зданиями силовых структур в Могилеве. По их мнению, рассказал Сергей Базук, если бы не события 2020 года, максимум что ему грозило бы – это штраф. “Да, 20-й год привнес изменения”, – констатирует могилевчанин.





Напомним, что в январе 2021 года судья Ленинского района Могилева Оксана Ратникова признала Сергей Базука виновным в хулиганстве и приговорила его к одному году ограничения свободы в исправительном учреждении открытого типа.





Находившейся под стражей обвиняемый был освобожден в зале суда. Впоследствии он не обжаловал приговор, хотя надеялся на более мягкий вердикт. Комментируя решение суда журналистам, Базук подчеркнул, что свои действия совершал в знак протеста против насилия со стороны силовиков.





Как ранее сообщалось, в октябре и ноябре 2020 года впечатленный безнаказанным насилием со стороны силовиков над мирными гражданами в послевыборный период могилевчанин решил отомстить – разбросать саморезы на стоянках возле областных управлений милиции (УВД), Следственного комитета (СК), Комитета госконтроля (КГК) и Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК).





Согласно ответам подсудимого во время судебных заседаний, особое его неприятие вызвали действия тогдашнего начальника ГУБОПиК Николая Карпенкова, разбившего дубинкой стеклянные двери в минском кафе, где прятались от зверств белорусских силовиков мирные демонстранты. Ныне Карпенков возведен в ранг замминистра внутренних дел Беларуси.





Негативное отношение к Следственному комитету Базук объяснил тем, что данное ведомство фактически отказывается возбуждать уголовные дела по фактам избиений и убийств цивильных граждан, выразивших свой протест против действующей власти. Схожая с СК позиция, по мнению подсудимого, и у МВД.





Обвиняемый также указал, что обезличивание силовиков, скрывавших свои лица во время задержаний участников мирных акций, а также во время судебных разбирательств, где они были якобы свидетелями, развязало руки криминальным элементам. По его словам, преступники, аналогичным образом пряча лица и переодеваясь в камуфляжную одежду, грабили и избивали людей.





Ущерб, который был нанесен действиями Базука, а именно прокол одной шины одного из автомобилей, возмещен. Причем пострадавшему, которым выступал сотрудник КГК Денис Костоломов, было перечислено 30 рублей, хотя насчитанная сумма ущерба оказалась в три раза меньшей.





Прокурор требовал для подсудимого полтора года колонии общего режима. В свою очередь адвокат Сергей Корытко просил суд применить в качестве наказания арест, который, согласно законодательству, не может превышать трех месяцев. Если бы так произошло, то учитывая нахождение под стражей с 13 ноября 2020 года, к моменту вынесения приговора Сергей Базук уже бы отбыл наказание.











