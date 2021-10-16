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Белорусские власти нашли политику даже на болотах

Власти ликвидировали общественную организацию "Багна".


"Багна" - в переводе с белорусского это топи, болота. Власти дошли и до них.

Она занималась охраной водно-болотных угодий, биоразнообразия и природных экосистем

Организация осуществляла экологическую, образовательную, культурную, информационную деятельность, распространяя идеи устойчивого развития, защищая природные экосистемы и биологические виды, продвигая право граждан на благоприятную окружающую среду.
"Белорусский партизан"
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