Белорусские власти нашли политику даже на болотах
Власти ликвидировали общественную организацию "Багна".
"Багна" - в переводе с белорусского это топи, болота. Власти дошли и до них.
Она занималась охраной водно-болотных угодий, биоразнообразия и природных экосистем
Организация осуществляла экологическую, образовательную, культурную, информационную деятельность, распространяя идеи устойчивого развития, защищая природные экосистемы и биологические виды, продвигая право граждан на благоприятную окружающую среду.
"Белорусский партизан"
10:36 16/10/2021
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