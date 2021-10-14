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В КГК интересуются мнением о качестве учебы в вузах Беларуси и доступности общежитий

На интернет-сайте Комитета государственного контроля начался новый интернет-опрос на тему «Об удовлетворенности учебным процессом в учреждениях высшего образования и доступности общежитий».

На этот раз респондентам предлагается ответить на вопросы, связанные с качеством учебного процесса, информационным обеспечением учреждений высшего образования, уровнем проведения практик, возможности участия в международной и научной деятельности вузов, пишет 1reg.by

Отдельным блоком представлены вопросы доступности общежитий для студентов вузов (система распределения мест, санитарно-техническое состояние общежитий, плата за проживание и т.д.). 
В интернет-опросе присутствуют все вузы Беларуси, в том числе и расположенные в Брестской области – УО «Брестский государственный университет имени А.С.Пушкина», УО «Брестский государственный технический университет», УО «Барановичский государственный университет», УО «Полесский государственный университет»

Как обещают в КГК, результаты опроса будут использованы при проведении контрольных мероприятий. Интернет-опрос проводится до 11 ноября 2021 года.

Ранее «Першы Рэгіён» рассказывал, что Комитете госконтроля стал активно практиковать опросы и на другие темы. Так, до 17 октября можно обратиться к контролерам по поводу того, какие организации стоит проверить в 2022 году.
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