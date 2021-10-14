На этот раз респондентам предлагается ответить на вопросы, связанные с качеством учебного процесса, информационным обеспечением учреждений высшего образования, уровнем проведения практик, возможности участия в международной и научной деятельности вузов, пишет 1reg.by





Отдельным блоком представлены вопросы доступности общежитий для студентов вузов (система распределения мест, санитарно-техническое состояние общежитий, плата за проживание и т.д.).

В интернет-опросе присутствуют все вузы Беларуси, в том числе и расположенные в Брестской области – УО «Брестский государственный университет имени А.С.Пушкина», УО «Брестский государственный технический университет», УО «Барановичский государственный университет», УО «Полесский государственный университет»





Как обещают в КГК, результаты опроса будут использованы при проведении контрольных мероприятий. Интернет-опрос проводится до 11 ноября 2021 года.





Ранее «Першы Рэгіён» рассказывал, что Комитете госконтроля стал активно практиковать опросы и на другие темы. Так, до 17 октября можно обратиться к контролерам по поводу того, какие организации стоит проверить в 2022 году.



