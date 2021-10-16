Об этом идет речь в работе «Актуальные проблемы демографической безопасности Республики Беларусь», опубликованной в Социологическом альманахе за 2021 год. Автором работы стал младший научный сотрудник Института социологии НАН Беларуси Алексей Болдырев, пишет thinktanks.by

Нестыковка с показателями





В публикации отмечается, что в 2018 году смертность населения в трудоспособном возрасте составила 5,7% при целевом показателе в 3,8 %, заложенном в государственную программу «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016–2020 гг. Непопадание в целевой показатель, по мнению автора, объясняется, во-первых, высокой смертностью среди мужского населения (превышение над женской смертностью почти в 4 раза: 8,76% против 2,34%).





А, во‑вторых, высокой смертностью трудоспособного населения в сельской местности, которая более чем в 2 раза превышает смертность в городской среде (9,92% против 4,71%).





Однако, объяснить мужскую «сверхсмертность» в трудоспособном возрасте можно не только отношением людей к своему здоровью.





Внешние причины





«В структуре смертности по причинам смерти также выделяется следующая закономерность. У мужского населения в трудоспособном возрасте смертность от внешних причин (убийств, самоубийств, отравлений алкоголем, случайных утоплений) составляла в 2018 г. 25 % и находилась на втором месте в общей структуре смертности. В то же время женская смертность в трудоспособном возрасте по внешним причинам составляла всего 18 % и находилась лишь на четвертом месте в общей структуре смертности. Такая тенденция характерна как для городской, так и для сельской местности (2018 г. – 21 % и 28 % соответственно)», - пишет социолог.





Он отмечает, что высокая мужская смертность может способствовать возникновению социальных проблем: вдовство и сиротство, женское одиночество, а также низкий уровень материального положения (риски бедности у одиноких выше, чем у людей, состоящих в браке).





В публикации констатируется, что смертность населения в трудоспособном возрасте оказывает негативное влияние на экономику, так как представляет собой потери человеческого капитала, накопленного в виде высокого уровня образования, значительного объема знаний, умений и навыков, необходимых для устойчивого социально‑экономического развития страны.





Алкогольные отравления





Еще одной важной проблемой белорусского общества, напрямую связанной с рассмотренным выше явлением «сверхсмертности», является высокая смертность населения от случайных отравлений алкогольной продукцией.





«В государственной программе целевое значение, на которое необходимо было выйти к 2020 г., принято равным 10,6 чел. на 100 000 чел. В 2018 г. этот показатель составил 15,6 чел. на 100 000 чел., то есть, превысил целевое значение в 1,5 раза. К 2019 г. показатель смертности населения от случайных отравлений алкоголем увеличился до значения в 17,2 чел. на 100 000 человек.





Приоритетным направлением в решении данной проблемы является сокращение высокой смертности от случайных отравлений алкоголем среди населения в сельской местности. Разница в данном показателе между городской (12,2) и сельской (27,8) местностью весьма существенна. Также значителен разрыв между этими показателями для мужского (26,8) и женского (5,7) населения», пишет Алексей Болдырев.





При этом, по его мнению, важно понимать, что чрезмерное потребление алкоголя влияет на смертность не только напрямую (отравления, приводящие к смерти), но и опосредованно: способствует развитию онкологических заболеваний, болезней сердечно‑сосудистой системы и печени.



