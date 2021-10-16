Власти отдают под застройку 30 гектаров земли у проспекта Независимости в Минске. Что там планируют построить?
Земля находится в районе пересечения проспекта Независимости и МКАД. Как сообщает Минский городской центр недвижимости, будет проводиться аукцион на право застроить участок в 30 гектар возле бизнес-центра «Футурис».
Здесь планируется общественно-деловая застройка и паркинги, рассказала в интервью газете «На стройках Минска» главный архитектор столицы Ольга Верамей.
Также, по словам Ольги Веремей, здесь планируют построить объекты общественно-делового назначения с многоуровневыми паркингами.
Дата аукциона пока не назначена. Согласно данным публичной кадастровой карты, земельные участки под этот аукцион еще не зарегистрированы. Будет разрабатываться земельно-кадастровая документация и если все будет оперативно, то торги реально провести даже в первой половине 2022 года, пишет blizko.by
07:52 16/10/2021
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