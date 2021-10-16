+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Власти отдают под застройку 30 гектаров земли у проспекта Независимости в Минске. Что там планируют построить?

Земля находится в районе пересечения проспекта Независимости и МКАД. Как сообщает Минский городской центр недвижимости, будет проводиться аукцион на право застроить участок в 30 гектар возле бизнес-центра «Футурис».

Здесь планируется общественно-деловая застройка и паркинги, рассказала в интервью газете «На стройках Минска» главный архитектор столицы Ольга Верамей.

Также, по словам Ольги Веремей, здесь планируют построить объекты общественно-делового назначения с многоуровневыми паркингами.

Дата аукциона пока не назначена. Согласно данным публичной кадастровой карты, земельные участки под этот аукцион еще не зарегистрированы. Будет разрабатываться земельно-кадастровая документация и если все будет оперативно, то торги реально провести даже в первой половине 2022 года, пишет blizko.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ПЕСНЯ О ДРУГЕ.
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]