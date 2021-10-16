Здесь планируется общественно-деловая застройка и паркинги, рассказала в интервью газете «На стройках Минска» главный архитектор столицы Ольга Верамей.





Также, по словам Ольги Веремей, здесь планируют построить объекты общественно-делового назначения с многоуровневыми паркингами.





Дата аукциона пока не назначена. Согласно данным публичной кадастровой карты, земельные участки под этот аукцион еще не зарегистрированы. Будет разрабатываться земельно-кадастровая документация и если все будет оперативно, то торги реально провести даже в первой половине 2022 года, пишет blizko.by



