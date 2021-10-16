"Пожалуйста, просто войдите в наше положение, просто дождитесь даты переноса форума, мы сделаем все возможное, чтобы он состоялся в ближайшее время", - сообщили органитзаторы Global Women Forum.





По информации организаторов форума, до 16.00 15 октября они сами были уверены, что форум состоится: проходил монтаж площадки, приехали партнеры и спикеры, пишет Смартпресс.



