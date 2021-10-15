Фото. ДТП на пр. Дзержинского: опрокинулась милицейская машина, движение временно затруднено
Вечером 15 октября на пересечении пр. Дзержинского и ул. Уманской произошла авария с опрокидыванием милицейской машины. Сообщили в Госавтоинспекции.
Подробности пока неизвестны.
На месте инцидента работают сотрудники отдела ГАИ. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
По данным сервиса «Яндекс.Карты», серьезно затруднено движение на пр. Дзержинского на участке от ул. Семашко до ул. Уманской в обоих направлениях.
Фото из Telegram-канала УГАИ ГУВД Мингорисполкома
21:18 15/10/2021
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