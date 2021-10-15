В Кандагаре, Афганистан, число погибших в результате взрыва в шиитской мечети выросло до 62. Об этом сообщает Daily Sabah в пятницу, 15 октября.

Информагентство Bakhtar пишет, что еще по меньшей мере 70 человек получили ранения.

В свою очередь свидетели говорят, что всего было четверо террористов-смертников - двое взорвали себя у ворот перед мечетью, а еще двое вошли в здание и подорвались там.

При этом обычно во время пятничной молитвы в этой мечети находятся до 500 человек, пишет Корреспондент.

На данный момент никто не взял ответственность за взрыв.



