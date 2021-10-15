Взрыв в Кандагаре: число жертв увеличилось до 62
В мечети во время пятничной молитвы было четыре террориста-смертника, говорят свидетели инцидента.
В Кандагаре, Афганистан, число погибших в результате взрыва в шиитской мечети выросло до 62. Об этом сообщает Daily Sabah в пятницу, 15 октября.
Информагентство Bakhtar пишет, что еще по меньшей мере 70 человек получили ранения.
В свою очередь свидетели говорят, что всего было четверо террористов-смертников - двое взорвали себя у ворот перед мечетью, а еще двое вошли в здание и подорвались там.
При этом обычно во время пятничной молитвы в этой мечети находятся до 500 человек, пишет Корреспондент.
На данный момент никто не взял ответственность за взрыв.
19:30 15/10/2021
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