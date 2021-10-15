+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Взрыв в Кандагаре: число жертв увеличилось до 62

В мечети во время пятничной молитвы было четыре террориста-смертника, говорят свидетели инцидента.

В Кандагаре, Афганистан, число погибших в результате взрыва в шиитской мечети выросло до 62. Об этом сообщает Daily Sabah в пятницу, 15 октября.
Информагентство Bakhtar пишет, что еще по меньшей мере 70 человек получили ранения.
В свою очередь свидетели говорят, что всего было четверо террористов-смертников - двое взорвали себя у ворот перед мечетью, а еще двое вошли в здание и подорвались там.
При этом обычно во время пятничной молитвы в этой мечети находятся до 500 человек, пишет Корреспондент.
На данный момент никто не взял ответственность за взрыв.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ПЕСНЯ О ДРУГЕ.
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]