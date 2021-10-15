Полезное видео: инфекционист Никита Соловей выложил только факты - всё про вакцинацию
Известный врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Никита Соловей записал видео, чтобы ответить на самые часто задаваемые вопросы о вакцинации против COVID-19, — только факты. Думаем, это полезное видео.
О чём говорится в видео:
00:20 — Текущая ситуация по COVID-19 в Беларуси (официальные данные)
00:51 — Что мы знаем о дельта-варианте коронавируса?
03:14 — Особенности иммунитета после перенесенной коронавирусной инфекции.
05:15 — Основные задачи вакцинации.
06:49 — Доказательства эффективности вакцин против COVID-19 в реальной практике.
11:56 — Какие бывают вакцины по принципу создания?
14:48 — Какая из доступных в Беларуси вакцин лучше?
15:53 — Что входит в состав вакцин?
17:33 — Как работают антитела после заболевания или вакцинации.
18:19 — Кому показана вакцинация против COVID-19.
19:56 — Переболеть или вакцинироваться: возможные риски.
24:17 — Кому противопоказана вакцинация?
26:40 — Почему большинство вакцин вводится дважды?
27:12 — Эффективность существующих вакцин.
30:06 — Почему иногда заболевают COVID-19 вскоре после вакцинации?
31:14 — Побочные эффекты вакцин против COVID-19 (акцент на Гам-КОВИД-Вак)
36:56 — Надо ли вакцинироваться переболевшим? Почему и когда?
41:55 — Надо ли ревакцинироваться? Что мы знаем и чего не знаем сегодня?
43:58 — Ключевые выводы о противоковидной вакцинации.
19:01 15/10/2021
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