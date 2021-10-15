Евгения Янковского, Бывший студент второго курса Белорусского национального технического университета Денис Янковский пропал в Польше. Об этом со ссылкой на его отца, сообщае т Радио Свобода в пятницу, 15 октября.





Парень не выходил на связь с семьей с вечера 8 октября.





В начале октября он уехал искать съемное жилье в Кракове, так как 4 октября начал обучение в местном Экономическом университете.





"Мой сын находился в Польше с ноября прошлого года. Выехал после того, как его задержали на Студенческом марше. Он отсидел 15 суток. И после этого мы решили, что ему срочно нужно покинуть страну", - сказал отец парня.





После выезда из Беларуси Денис некоторое время находился в Украине, а в Варшаву он приехал в январе. Впоследствии парень поступил на программу Калиновского. До июля он проходил языковые курсы в Варшавском университете, а затем поступил в Краковский экономический университет.





Прежде Денис учился в БНТУ на втором курсе по специальности "Информационные системы и технологии".





"В Варшаве Денис жил с друзьями на съемной квартире. В августе-сентябре он работал в кафе барменом и официантом почти без выходных, чтобы больше заработать и уехать на учебу. Комнату в общежитии в Кракове ему не предоставили, хотя он подавал документы", - добавил Янковский.





Уже 4 октября Денис поехал искать квартиру в Краков, но 8 числа он перестал выходить на связь с семьей и друзьями.





"Только он туда поехал, бывало, что исчезал из соцсетей на несколько дней. Но в пятницу он написал, что у него интернета не было, потом, что изменил SIM-карту. Словом, он сказал, что у него все хорошо. Нам он тогда сообщил, что остановился в хостеле в одноместном номере за 35 долларов с завтраком", - рассказал отец парня.





Родственники и друзья парня говорят, что Янковский не взял с собой паспорт, а большинство вещей оставил в Варшаве, поехав в Краков только с рюкзаком и телефоном. У парня была при себе "карточка поляка", а необходимые документы для поступления уже привез в Краков.





Друзья парня накануне начали искать его в соцсетях, так как он перестал отвечать на звонки. Заявление на розыск может написать только близкий родственник, поэтому в полиции им сказали только, что среди задержанных его не было.





В то же время отец пропавшего парня не хочет связываться с представительством Беларуси в Польше, так как не верит, что там смогут помочь. Мужчина пытается передать заявление от своего имени в польскую полицию, чтобы получить информацию по крайней мере из больниц и моргов, пишет Корреспондент.







