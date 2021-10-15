



Корреспондент агентства « Минск-Новости » побеседовал с героем.





В этот день в воинской части под Слонимом на полигоне проходили занятия по огневой подготовке. Выполняя упражнение по метанию ручной гранаты, военнослужащий срочной службы уронил ее в окоп. В считаные секунды гвардии старший лейтенант Харламов оттолкнул парня в безопасное место, а после накрыл его своим телом.





В результате инцидента офицер получил незначительные травмы, солдат не пострадал. В эти дни А. Харламов проходит лечение в Минске в 432-м ордена Красной Звезды главном военном клиническом медицинском центре Вооруженных Сил Республики Беларусь.





По словам лечащих врачей, в экстренном оперативном вмешательстве офицер не нуждался, все его ранения слепые, осколочные и не несут угрозы жизни.





Алексею 23 года, родом из г. п. Порозово Гродненской области. После окончания Минского суворовского военного училища поступил в 2015 г. на общевойсковой факультет Военной академии Республики Беларусь. В 2019 г. распределился служить в 11-ю механизированную бригаду.





— 13-е число кто-то считает для себя несчастливым. Я же запомню этот день на всю жизнь, — говорит Алексей. — Считаю, этот день стал для меня и ефрейтора Эдуарда Тарановича вторым днем рождения. Раньше в подобные критические ситуации не попадал. Всегда, когда провожу занятия по огневой подготовке, прокручиваю в голове возможные нештатные ситуации и пути выхода из них. Так меня в свое время научили командиры. Это и помогло спасти солдата и не погибнуть самому. Как, впрочем, и соблюдение мер безопасности во время метания боевых гранат. Средства защиты — шлемы, бронежилеты — обязательный атрибут на полигоне. Требованиями безопасности ни в коем случае нельзя пренебрегать.





По словам собеседника, Э. Таранович — военнослужащий исполнительный, дисциплинированный, в ноябре увольняется со срочной службы домой. Вместе с другими солдатами он вначале выполнял тренировочные броски поочередно учебных гранат. А когда дошло дело до боевой, видимо, переволновался, не удержал в руке и уронил в окоп.





— В его глазах я увидел страх и растерянность, — вспоминает офицер. — Я же четко представлял, что в такой ситуации нужно делать. Все это прописано в инструкции, регламентирующих документах по огневой подготовке. Так вот, по инструкции упавшую гранату ни в коем случае нельзя поднимать, а попытаться отбросить ногой в сторону. Я так и поступил. Но граната не скатилась в траншею, поэтому нам пришлось туда прыгать. На все про все дается около четырех секунд. За это мизерное время в голове пронеслась едва ли не вся моя жизнь. Отбросив солдата в окоп, я поспешил за ним укрыть его своим телом. В момент падения произошел взрыв. Осколками повредило ноги и немного зацепило правую руку. Считаю, мне очень повезло. Благо ефрейтор не пострадал. Парень очень сильно перепугался за меня.





А. Харламов предварительно пробудет на излечении в медицинском центре около двух недель. Он самостоятельно ходит, правда, немного похрамывает. В 11-й отдельной гвардейской механизированной бригаде за офицера, проявившего высочайшее мужество и выдержку на полигоне, переживают и ждут сослуживцы.