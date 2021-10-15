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Ужас! Гомельчанка выбросила новорожденного сына в выгребную яму

15 октября в 10-19 в центр оперативного управления Гомельского городского отдела по ЧС от диспетчера скорой медицинской помощи по прямой линии связи поступило сообщение о том, что на улице Герцена в Гомеле в пункте приема стеклотары в выгребной яме общественного туалета находится новорожденный ребенок.

Как сообщает МЧС, через 5 минут спасатели прибыли на место. В ходе предварительного разбирательства установлено, что женщина 1995 г.р., неработающая, после родов оставила ребенка в выгребной яме туалета и скрылась.


Начальник караула пожарной аварийно-спасательной части №11 Гомельского района Александр Сабодаш подбежал к месту, указанному работницами «Пункт приема стеклотары».

— Я в первые секунды и не разобрался, что это ребенок. Затем услышал очень слабый плач малыша. В этот же момент крикнул спасателям, чтобы снимали куртки боевой одежды и, не дожидаясь коллег, прыгнул за новорожденным в яму. Достал его и передал пожарному Андрею Бадюкову. 

Он сразу же закутал мальчика в куртку и полотенца, которые принесли работницы пункта. В этот момент прибыли сотрудники скорой медицинской помощи, которые забрали ребенка, — рассказывает Александр Сабодаш.

Мальчик госпитализирован в детское реанимационное отделение ГУЗ «Гомельская городская клиническая больница № 3», его состояние тяжелое.

Обстоятельства происшедшего устанавливаются. 

Мать новорожденного также госпитализирована. 

Психологом Гомельского городского отдела по ЧС не месте оказана психологическая помощь работникам пункта и спасателям.
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