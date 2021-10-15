"Живу письмами и снами". Трогательные и бодрые послания с неволи
Последние новости об известных политзаключенных.
Мария Колесникова хочет подписаться на «Новую газету» и передает поздравления ее главреду, сообщает телеграм-канал Виктора Бабарико.
В четверг 14 октября отец Марии Александр Колесников встретился с ней в СИЗО. Встреча длилась час, отец и дочь говорили через стекло по телефону.
— Маша хотела бы подписаться на «Новую газету». Она в курсе, что главному редактору вручена Нобелевская премия. Машу это восхитило, и она просила передать свои огромные поздравления Дмитрию Муратову, — рассказал Александр Колесников.
Он сказал, что Маша выглядит бодрой, много читает и следит за новостями. Она также отметила, что гордится премией в области прав человека имени Вацлава Гавела, которую ей присудили. Мария Колесникова считает, что это награда всех политзаключенных.
Мария передала привет Светлане Алексиевич, Марии Бабарико, всем друзьям и соратникам.
Сергей Тихановский полагает, что его могут приговорить к 15 годам лишения свободы. Об этом он написал в письме своей матери, сообщают Naviny.by.
– Пишет тебе главарь «банды», которому грозит около 15 лет. Мои преступления ужасны, я преступно-честный, преступно сострадал людям, преступно-добрый. Мои действия спровоцировали других «бандитов», что вызвало сотни уголовных дел и десятки тысяч административных…, — написал Сергей в письме, датированным 10 октября.
Правозащитник Валентин Стефанович 14 октября отметил в СИЗО свой 49-ый День рождения. Заместитель председателя «Весны», вице-президент Международной федерации за права человека (FIDH) уже три месяца в неволе.
В своих письмах он пишет, что очень скучает по родным:
«Письма для меня сейчас — единственный канал коммуникации с внешним миром. Я сейчас живу письмами и снами, в которых я встречаюсь со своими друзьями, коллегами, семьей, с живыми и умершими. Когда-нибудь я напишу про эти сны, сны в подвалах Пищаловского замка…
Самое трудное — это та самая изоляция. Ты лишен самого дорогого и ценного в жизни — личной свободы. Многие вещи, о которых я и не думал в повседневной жизни, приобретают здесь новый смысл, новую ценность. Я больше не принадлежу самому себе, от меня ничего не зависит. Расставание с любимой, с детками — тяжелейшее испытание для меня».
А вот какой чудесный портрет отца нарисовал для своего сына Франтишка Павел Северинец, сообщила в Facebook его жена Ольга.
– Дзед Косця пісаў вельмі добрыя вершы, багата дапамагаў іншым, расказваў пра Беларусь, вучыў ставіцца да жыцця спакойна, добра гатаваў і складаў цэлыя кніжкі для дзяцей. Словам, твой дзед Кастусь Севярынец быў цудоўным чалавекам, — написал политзаключенный.
Его отец Константин Северинец умер недавно от осложнений после коронавируса.
Источник: gazetaby.com
15:28 15/10/2021
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