Мария Колесникова хочет подписаться на «Новую газету» и передает поздравления ее главреду, хочет подписаться на «Новую газету» и передает поздравления ее главреду, сообщает телеграм-канал Виктора Бабарико.





В четверг 14 октября отец Марии Александр Колесников встретился с ней в СИЗО. Встреча длилась час, отец и дочь говорили через стекло по телефону.





— Маша хотела бы подписаться на «Новую газету». Она в курсе, что главному редактору вручена Нобелевская премия. Машу это восхитило, и она просила передать свои огромные поздравления Дмитрию Муратову, — рассказал Александр Колесников.





Он сказал, что Маша выглядит бодрой, много читает и следит за новостями. Она также отметила, что гордится премией в области прав человека имени Вацлава Гавела, которую ей присудили. Мария Колесникова считает, что это награда всех политзаключенных.





Мария передала привет Светлане Алексиевич, Марии Бабарико, всем друзьям и соратникам.





Сергей Тихановский полагает , что его могут приговорить к 15 годам лишения свободы. Об этом он написал в письме своей матери, сообщают Naviny.by.





– Пишет тебе главарь «банды», которому грозит около 15 лет. Мои преступления ужасны, я преступно-честный, преступно сострадал людям, преступно-добрый. Мои действия спровоцировали других «бандитов», что вызвало сотни уголовных дел и десятки тысяч административных…, — написал Сергей в письме, датированным 10 октября.









В своих письмах он пишет, что очень скучает по родным:





«Письма для меня сейчас — единственный канал коммуникации с внешним миром. Я сейчас живу письмами и снами, в которых я встречаюсь со своими друзьями, коллегами, семьей, с живыми и умершими. Когда-нибудь я напишу про эти сны, сны в подвалах Пищаловского замка…





Самое трудное — это та самая изоляция. Ты лишен самого дорогого и ценного в жизни — личной свободы. Многие вещи, о которых я и не думал в повседневной жизни, приобретают здесь новый смысл, новую ценность. Я больше не принадлежу самому себе, от меня ничего не зависит. Расставание с любимой, с детками — тяжелейшее испытание для меня».





А вот какой чудесный портрет отца нарисовал для своего сына Франтишка Павел Северинец, сообщила в Facebook его жена Ольга.









– Дзед Косця пісаў вельмі добрыя вершы, багата дапамагаў іншым, расказваў пра Беларусь, вучыў ставіцца да жыцця спакойна, добра гатаваў і складаў цэлыя кніжкі для дзяцей. Словам, твой дзед Кастусь Севярынец быў цудоўным чалавекам, — написал политзаключенный.





Его отец Константин Северинец умер недавно от осложнений после коронавируса.