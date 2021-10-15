







Digital Skills Coalition представила данные исследования «Потребление медиа и медиаграмотность в августе 2021 года». Это исследование интернет-аудитории было проведено по гибридной технологии. В нем приняли участие жители столицы и регионов. Выборка респондентов — 1208 человек, их возраст — 18-74 года.





«Тезис о том, что люди получают информацию в основном из телеграмм-каналов, не соответствует действительности», — считают исследователи.





Основным источником информации участники исследования назвали интернет-СМИ и сайты. На втором месте — социальные сети, на третьем — новости от знакомых и коллег, на четвертом — телеграм-каналы и только на пятом — телевидение.





При этом две трети респондентов смотрят телевизор три раза в неделю. Российские каналы смотрят чаще, чем белорусские.





Согласно исследованию, ВКонтакте — лидер среди белорусов по популярности получения информации среди соцсетей. Им пользуются 63% респондентов. На втором месте Instagram, на третьем — «Одноклассники», на четвертом — Facebook, на пятом — TikTok.





Что касается мессенджеров, то первое место по популярности разделили Viber (используют 66%) и Telegram (66%), за ними следуют WhatsApp (28%), Facebook Messenger (14%) и Skype (13%).





18% вообще не используют мессенджеры как источник информации.





В рамках исследования белорусов спросили, не считают ли они, что СМИ обманывают их. 90% ответили утвердительно на этот вопрос. Для проверки информации люди ищут подтверждение на зарубежных сайтах, потом на российских и только затем — на белорусских.





51% респондентов считают, что могут отличить фейковую информацию от правдивой. Треть респондентов не знают, могут ли они отличить фальшивку от правды.





Абсолютным лидером среди источников фейковых новостей люди назвали телевидение — 68%. Во многих случаях имеются в виду российские телеканалы.





По мнению 48% респондентов, источником фейков являются социальные сети, 39% — печатные СМИ, 35% — интернет-СМИ, 31% — телеграмм-каналы, 28% —форумы и блоги и 26% — радио.





Люди думают, что наименьший источник фейков — это информация от знакомых, друзей и коллег. Лишь 16% респондентов назвали их источником фейков.