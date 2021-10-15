Министерство внутренних дел не нашло нарушений законодательства со стороны газеты «Минская правда». Это говорится в ответе МВД на петицию по поводу скандальной обложки газеты с карикатурой на католических священников.





Петиция была размещена на сайте «Удобный город». Авторы просили проверить, не нарушила ли редакция «Минской правды» Закон о СМИ, Закон «О свободе совести и религиозных организациях», а также — не совершено ли преступление, предусмотренное статьей 130 Уголовного кодекса (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни). Под петицией подписалось 174 человека.

Ранее на петицию ответило Министерство информации , посчитав, что материал, размещенный в газете, не способствует поддержанию межконфессионального мира в стране, и может вызвать негативные последствия в сфере общественных отношений. Принимая это во внимание, Министерство информации направило в редакцию письмо о недопущении подобных публикаций в дальнейшем.











