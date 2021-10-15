МВД не обнаружило "разжигания вражды" в карикатуре "Минской правды"
Зато в обычных комментариях в соцсетях находит сотнями даже в абсолютно невинных высказываниях.
Министерство внутренних дел не нашло нарушений законодательства со стороны газеты «Минская правда». Это говорится в ответе МВД на петицию по поводу скандальной обложки газеты с карикатурой на католических священников.
Петиция была размещена на сайте «Удобный город». Авторы просили проверить, не нарушила ли редакция «Минской правды» Закон о СМИ, Закон «О свободе совести и религиозных организациях», а также — не совершено ли преступление, предусмотренное статьей 130 Уголовного кодекса (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни). Под петицией подписалось 174 человека.
Ранее на петицию ответило Министерство информации, посчитав, что материал, размещенный в газете, не способствует поддержанию межконфессионального мира в стране, и может вызвать негативные последствия в сфере общественных отношений. Принимая это во внимание, Министерство информации направило в редакцию письмо о недопущении подобных публикаций в дальнейшем.
Напомним, государственная газета «Минская правда» вышла 7 сентября с карикатурой на обложке, высмеивающая католических священников. Один из священников держит в руке бело-красно-белый флаг, на шее у него крест с загнутыми в стороны концами, напоминающий свастику.
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